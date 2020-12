10 consejos para aumentar tu amor propio

Inicia el año con nuevos hábitos que te ayudarán a creer mucho más en ti, en tu potencial y crecer tu amor propio. ¡Toma nota!

Ya lo dijo la conductora de televisión Ellen DeGeneres: “Aprende a aceptar y a valorar tus diferencias, pues ellas te harán destacar de entre la multitud”. ¡Nunca mejor dicho! Pues cada una de nosotras es diferente y única; así que no te castigues tanto y aprende a amarte con todo y tus defectos.

Por ello, y ahora que va a iniciar un Año Nuevo, entrevistamos al coach mexico-estadounidense Omar Prieto, quien es miembro fundador de la Jay Shetty Certification School — uno de los mejores institutos del coaching a nivel internacional — quien nos da 10 consejos que te ayudarán a elevar tu amor propio y así saques la mejor versión de ti misma. ¡Toma nota!

1.- Esta bien no estar bien

¿Te has sentido triste, pero has intentado mostrar otra cara? ¡No hagas eso! Honra a tus emociones, tus pensamientos y no los suprimas. ¡Aprende a aceptarlos y a honrarlos!

2.-Escribe tus pensamientos y emociones

Este año dedícate a escribir todo lo que sientes y piensas, te será mucho más fácil liberar sentimientos y entender el por qué de muchas cosas. ¡Recuerda que los humanos somos muy visuales y por eso es necesario escribirlo!

3. Ten un diario de gratitud

No solo tengas un diario donde compartas tu día a día, ten otro donde comiences a escribir tu gratitud a las pequeñas cosas que te pasan. ¿Alguien te dijo algo bonito? ¡Agradécelo! ¿Te felicitaron por algo? ¡Da las gracias! A veces olvidamos ver los bueno y bonito que nos sucede y por lo tanto pasa desapercibido.

4. Haz pequeñas cosas por tu cuerpo

No se trata de matarte en el gimnasio o con dietas rigurosas, las pequeñas decisiones que tomes día a día serán un gran cambio a la larga. Así que en lugar de tomar el elevador, sube por las escaleras; camina más o anda en bici cuando te sea posible. Esta comprobado científicamente que ejercitarte ayuda a tu mente, cuerpo y alma a sentirse mejor. Así que, ¡adiós pereza! Comienza a ejercitarte y pronto verás los resultados.

5. Cuida lo que te dices

¿Te has fijado cómo te hablas? ¡Sí! Muchas veces solemos ser malvadas con nosotros mismas, tenemos miedo de hacer o crear por que no nos sentimos suficientemente buenas. Así que ¡reconstruye tu vocabulario! Recuérdate siempre frente al espejo que eres una persona valiosa, valiente e inteligente.

6.- Busca personas admirables

Date a la tarea de buscar y elegir a alguien a quien admirar, personas que te ayuden a levantar tu autoestima. Puedes ayudarte con audiolibros, libros, podcast o videos de YouTube que traten sobre crecimiento personal.

7.- Eres única

A veces nos cuesta entender que cada uno tiene una esencia y personalidad propia; pensamos y actuamos diferente. No trates de imitar a nadie, recuerda que eres única, valiosa y con tu propio mapa del mundo.

8.- Explota tus fortalezas

¿Para qué eres buena? Sí ya descubriste tus fortalezas, es momento de enfocarte en ellas. Son la base fundamental para tu crecimiento personal y por lo tanto de tu autoestima.

9.- Conviértete en la mejor versión de ti misma

Empieza a concentrarte en QUIÉN QUIERES SER en lugar de enfocarte en QUÉ QUIERES SER. Es decir, no se trata de lo que los demás esperan de ti, se trata de trabajar día a día en lo que tú quieres ser.

10.- No necesitas que te arreglen

Debes saber que nadie requiere que lo arreglen, pues todos somos íntegros, completos e ingeniosos. Tú eres hermosa, bella, completa, inteligente, y muy talentosa. ¡Recuérdalo todos los días de tu vida y que nadie te diga lo contrario!

