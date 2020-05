10 consejos que ayudarán a disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 cuando salgas a la calle

2. Utilizar las escaleras en lugar del ascensor. Quienes vivan en un bloque de pisos, deben evitar el uso del ascensor y utilizar en su lugar las escaleras. En caso de tener que hacer uso del elevador, hay que esperar a que no haya nadie pues en un espacio tan reducido es muy difícil guardar la distancia de seguridad. Además, se debe procurar no tocar los botones o la puerta, pues son superficies que han estado en contacto con otras muchas personas. Se puede utilizar una llave u otro objeto para pulsar los botones, en lugar de hacerlo directamente con la mano.

1. Mantener la distancia de seguridad. Las gotas que alguien expulsa al toser, estornudar, hablar o exhalar “son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala las pequeñas gotas procedentes de otra que esté infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse por lo menos a un metro de distancia de los demás”, subraya la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La actual pandemia de COVID-19 nos ha obligado a cambiar nuestros hábitos. Salir a la calle ha dejado de ser una actividad cotidiana y despreocupada, pero no tiene por qué dejar de ser segura. Estas son las recomendaciones de los expertos para minimizar el riesgo de contagio cuando salgamos de casa.

4. Llevar mascarilla. Cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla es muy recomendable en los espacios públicos pues su uso disminuye de manera significativa el riesgo de contagio. En caso de no disponer de una mascarilla homologada, se puede utilizar una elaborada en casa con tela de algodón. No es la más efectiva, pero es mejor que no llevar nada. Sin embargo, es importante saber cómo utilizarla.

La OMS recuerda que hay que lavarse las manos antes de ponerse la mascarilla. El siguiente paso es cubrirse con ella la boca y la nariz sin que queden espacios entre la cara y la mascarilla. “Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Cámbiese de mascarilla cuando esté húmeda y no reutilice las que sean de un solo uso”, advierte la OMS. Al volver a casa y quitarse la mascarilla hay que hacerlo sin tocar la parte delantera. “Deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón”, indica.

5. No tocarse la cara. Si tocamos una superficie contaminada con el virus y luego nos llevamos las manos a los ojos, la nariz o la boca, estamos introduciendo el virus en nuestro organismo. Por eso, es muy importante no tocarse la cara. Si llevamos guantes desechables cuando salimos a la calle, evitamos que la piel de nuestras manos entre en contacto con superficies o con objetos potencialmente contaminados. Sin embargo, es fundamental recordar que si, tras tocar algo impregnado con el virus, nos tocamos la cara con los guantes, nos podemos contagiar del mismo modo que si no los lleváramos.