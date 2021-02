10 cosas que los hombres odian de las mujeres

¿Te has preguntado qué es lo que el sexo opuesto odia de nosotras? Para saber un poco más, le preguntamos al cantante colombiano Guian cuáles son esas cosas que los hombres no soportan de nosotras. ¡Toma nota!

Guian, quien acaba de lanzar su tema musical “Te superé”, nos confesó que una de las cosas que ellos no soportan es ¡que los hagamos esperar mucho! Pero no solo esa, aquí te dejamos las 10 cosas que ellos odian de nosotras:

1.- La espera

Ok, ok, por lo regular siempre nos tardamos mucho más de lo que esperábamos… “La primera yo creo que es que nos hagan esperar mucho cuando las invitamos a comer, a salir y que no estén listas a la hora que dicen”, nos confesó.

2.- El ‘nada’

Sí, nos ha pasado a todas… “Los hombres odiamos el ‘nada’. Como cuando le preguntamos a alguien ‘¿qué tienes?’ y que te diga ‘nada’, mmm Ese nada significa que tienen todo. ¡Lo odiamos!”, expresó.

3.- ¿Irritables?

Esto, a veces ni nosotras lo entendemos: “Que a veces hagan las cosas muy complicadas para todos y que se enojen por todo”, aseguró.

4.- No te hagas de la boca chiquita

Otra de las cosas que odian es que cuando te invitan a comer pidas poco: “cuando uno está cenando y le preguntas que si quieren comer algo, o pedir algo, te dicen que no tienen hambre, pero cuando llega el plato de uno, quieren comer de ahí. ¡Eso también lo odio! Por eso uno las esta invitando, para que pida su plato”, reveló.

5.- ¡No te lleves con sus prendas!

Quizás no a todos, pero a muchos hombres no les parece nada bien que te lleves sus pertenencias: “Bueno, yo odio que me roben mis hoodies –sudaderas con capuchas– o mis gorras también, no sé porqué se llevan las hoodies y las gorras”, expresó Guian.

6.- Estados de ánimo

Sí, a veces solemos estar felices y de un momento a otro enojarnos y vaya que eso les molesta: “Odio que en un momento están bien y al otro cambian su cara. ¡Muy bipolares! (risas) Es que, están bien y no sé, de un momento a otro algo pasó”, nos dice el colombiano.

7.- Y esas amiguitas…

Sí, cuando nos enteramos de que nuestro galán o crush tiene ‘amiguitas’ reaccionamos un poquito mal: “Odio que uno no puede tener amigas, porque ya piensan que es algo más”, comentó Guian.

8.- ¿Llorona?

Algunas somos muy sensibles, pero en ocasiones esto les irrita a ellos cuando no explicamos la razón de nuestras lágrimas: “Cuando lloran porque sí , que uno llega y lloran porque sí, como si se fuera acabar el mundo, Dios mío, y uno no sabe por qué”, reconoció el intérprete de “Te superé”.

9.- Su espacio, sus amigos

Sí, siempre queremos estar cerca de ellos pero también necesitan su espacio. “También es un poco molesto cuando uno va a salir con los amigos y siempre tiene que estar ella también. No sé por qué tiene que ser eso sí siempre. Y es que uno necesita su espacio”, reveló.

10.- Inseguridades

Cuando tu chico está hablando o mensajéandose con alguien y siempre quieres saber con quién: “Odio cuando estoy hablando con alguien y me preguntan que con quién estoy hablando, o qué estoy haciendo, o por qué. No como una pregunta normal, si no como un cuestionario”, detalló.

Ahora ya sabes cuáles son esas cosas que ellos detestan.

Fuente: https://www.tuenlinea.com/amor/10-cosas-que-los-hombres-odian-de-las-mujeres/