20 años de prisión a hombre por agresión sexual contra mujer y niña de seis años en SDE

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Un tribunal de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un hombre por agresión física contra una mujer y agresión sexual en perjuicio de una niña de seis años.

El procesado, Roger Antonio Rosario Burdier, fue sentenciado por los jueces que componen el Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada.

Al interponer su denuncia ante el órgano persecutor, la mujer indicó que el hoy procesado, tras agredirla físicamente, la amenazó de muerte, provocando en ella una afectación psicológica, la cual pudo ser corroborada mediante las evaluaciones realizadas por especialistas en el proceso de investigación de los hechos.

En cuanto a la niña, la víctima reveló la situación a su abuelo. La situación fue confirmada y sustentada mediante evaluaciones psicológicas, además de pruebas testimoniales, periciales, procesales y documentales.

El Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Alberto Olivares, mostró los elementos probatorios que demuestran que el procesado violó el Código Penal Dominicano, la Ley 24-97, y la Ley 136-03, que instituye el Código para Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Fuente: NT