Nacionales

25 personas mueren durante asueto de Semana Santa

38 menores de edad sufrieron intoxicación alcohólicas

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Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que durante el feriado Semana Santa fallecieron 25 personas a causa de accidentes de tránsito.

En su último boletín del Operativo Compromiso por la Vida Semana Santa 2021, el director del COE, mayor general retirado Juan Manuel Méndez, detalló que 10 de los decesos fueron por accidentes motocicletas, cuatro por atropellamiento, seis por vehículos livianos y cinco ahogamientos.

Dijo que de la totalidad de los fallecidos por accidentes, las motocicletas representaron el 50 por ciento, losa vehículos livianos el 30% y atropellamientos el 20%.

Las autoridades atendieron 507 personas intoxicadas por ingesta de alcohol, de las cuales 38 eran menores de edad, con edades comprendidas entre los 10 y 17 años.

También fueron atendidas 41 personas por intoxicación alimentaria.

Las provincias que más casos registraron fueron Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago y Barahona.

Operativo 2019

Méndez recordó que en el operativo del 2019  hubo un registro de intoxicación alcohólica de 730 personas y que este año fueron 507, para una reducción de un 33%.

Mientras que se produjeron 181 accidentes de tránsitos, mientras que este año se registraron 163, para una reducción de 10%

Asimismo, en el 2019 murieron 33 personas dentro del operativo y este 25, lo que representa un 24.3% menos.

Listado Consolidado de Fallecidos Operativo Compromiso por la Vida, Semana Santa 2021
No. NOMBRE EDAD LUGAR DE INCIDENTE TIPO DE INCIDENTE NACIONALIDAD CEDULA FECHA Y HORA
1.- JUAN CARLOS ROSA FELIZ. 12 TRAMO CARRETERO CRUCE DE CABRAL, BARAHONA. ATROPELLAMIENTO. DOMINICANO N/P 01-04-21, 2:20 p. m.
2.- CLEMENCIA BAEZ CARRASCO 34 CARRETERA CRISTÓBAL / SALINA PRÓXIMO AL PUENTE DE CRISTÓBAL EN DIRECCIÓN ESTE-OESTE. ACCIDENTE DE VEHICULO LIVIANO DOMINICANO N/P 01-04-21, 10:00 p. m.
3.- GREGORI TERRERO 26 CARRETERA CRISTÓBAL / SALINA PRÓXIMO AL PUENTE DE CRISTÓBAL EN DIRECCIÓN ESTE-OESTE. ACCIDENTE DE VEHICULO LIVIANO DOMINICANO 137-0000851-2 01-04-21, 10:00 p. m.
4.- MANUEL ALEXANDER RUBIO RUIZ 22 CARRETERA CRISTÓBAL / SALINA PRÓXIMO AL PUENTE DE CRISTÓBAL EN DIRECCIÓN ESTE-OESTE. ACCIDENTE DE VEHICULO LIVIANO DOMINICANO N/P 01-04-21, 10:00 p. m.
5.- MAIRENI RAMIREZ SANCHEZ 37 CARRETERA CRISTÓBAL / SALINA PRÓXIMO AL PUENTE DE CRISTÓBAL EN DIRECCIÓN ESTE-OESTE. ACCIDENTE DE VEHICULO LIVIANO DOMINICANO N/P 01-04-21, 10:00 p. m.
6.- MACIEL CARRASCO 32 CARRETERA CRISTÓBAL / SALINA PRÓXIMO AL PUENTE DE CRISTÓBAL EN DIRECCIÓN ESTE-OESTE. ACCIDENTE DE VEHICULO LIVIANO DOMINICANO N/P 01-04-21, 10:00 p. m.
7.- MIRIOL SIONE 43 AUTOPISTA JOAQUIN BALAGUER, ENTRADA DE VANEGAS, VILLA GONZALEZ. ATROPELLAMIENTO. HAITIANA N/P 01-04-21, 5:30 p. m.
8.- JOSE ENRIQUE SANTIAGO MOREL 18 PLAYA ALICIA, SOSUA, PUERTO PLATA. ASFIXIA POR INMERSIÓN DOMINICANO 402-3610487-9 02-04-21, 2:00 p. m
9.- EMMANUEL PAULINO TAVAREZ 29 BALNEARIO RIO PARTIDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL. ASFIXIA POR INMERSIÓN DOMINICANO 402-2114994-7 02-04-21, 3:30 p. m
10.- MARCELLAS RENEL. 41 CARRETERA DUARTE KM. 71, TRAMO PIEDRA BLANCA – SONADOR. MOTOCICLETA. HAITIANO 05-02-99-1979- 

10-00021

 01-04-21, 6:30 p. m.
11.- JAVES TIBEY HERNANDEZ. 19 AUT.  BOULEVARD TURÍSTICO DEL ESTE, NORTE-SUR, FRENTE AL ATLÁNTICO, PUNTA CANA FITNESS, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. MOTOCICLETA. DOMINICANO. 068-0054127-5 02-04-21, 2:20 p. m
12.- YEISON MÉNDEZ MONTERO 21 CARRETERA SÁNCHEZ, KM 13, SAN JUAN. MOTOCICLETA. DOMINICANO. 402-4153705-5 02-04-21, 7:15 p. m
13.- YANCARLO LOS SALLA RAMÍREZ 31 CARRETERA SANCHEZ, PROXIMO A LA ENTRADA DE BARSEQUILLO. MOTOCICLETA. DOMINICANO. N/P 03-04-21, 8:30 p. m
14.- ENMANUEL JIMENEZ BRETON. 6 RIO YABON, COMUNIDAD LOMA LARGA. ASFIXIA POR INMERSIÓN DOMINICANO. N/P 03-04-21 3:00 p. m.
15.- TOMAS FERMIN DIAZ. 37 CARRETERA NAGUA-SANCHEZ, KM 7. MOTOCICLETA. DOMINICANO. N/P 03-04-21, 3:30 p. m

 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS
Listado Consolidado de Fallecidos fuera del Operativo.
No. NOMBRE EDAD LUGAR DE INCIDENTE TIPO DE 

INCIDENTE

 NACIONALIDAD CEDULA FECHA 

Y HORA

 COMENTARIO
1.- STARLIN JAVIER MARINE MARTE 18 PRESA TAVERA-BAO. ASFIXIA POR 

INMERSIÓN

 DOMINICANO. N/P 01-04-21 

5:30 p. m.

 HECHO OCURRIDO EN UN BALNEARIO CLAUSURADO POR LA DEFENSA CIVIL, REPORTADO POR DIARIO LIBRE.
2.- JUAN JOSE TINEO HERNANDEZ 22 SECTOR CIENFUEGOS, SANTIAGO. MOTOCICLETA. DOMINICANO. N/P 01-04-21 

7:30 p. m.

 HECHOS OCURRIDO FUERA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL. 

 
3.- AGUSTIN FRANCISCO TATIS. 77 PALMAR ARRIBA, SANTIAGO. ATROPELLAMIENTO DOMINICANO. 031-0441614-8 01-04-21 

6:00 p. m.

 HECHOS OCURRIDO FUERA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL.
4.- ADNER GOMEZ MARTINEZ. 30 SECTOR MATANZAS, SANTIAGO. MOTOCICLETA. DOMINICANO. 040-0013760-6 01-04-21 

5:00 p. m.

 HECHOS OCURRIDO FUERA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL.
5.- SERGIO AUGUSTO SING MENDEZ 54 CARRETERA PRINCIPAL DE CABALLONA, SANTO DOMINGO OESTE. MOTOCICLETA. DOMINICANO. 001-1248011-6 02-04-21 

1:00 p. m.

 HECHOS OCURRIDO FUERA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL.
6.- JUAN CARLOS REYES MORA. 26 AV.  DE LOS MARTIRES, CRISTO REY, DISTRITO NACIONAL. INTOXICACION 

ALCOHOLICA.

 DOMINICANO. 402-4066671-5 02-04-21 

11:00 a. m.

 HECHOS OCURRIDO FUERA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL.
7.- OSCAR MERCADO ULLOA 27 CALLE PRINCIPAL DE LA SECCIÓN JOBOCORCOBADO, CASTAÑUELAS, MONTE CRISTI. MOTOCICLETA. DOMINICANO. 402-2834976-3 02-04-21 

6:40 p. m.

 HECHOS OCURRIDO FUERA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL.
8.- RAYNOLD JUMEAU 31 CARRETERA PRINCIPAL QUE COMUNICA CON VILLA LOBO. MOTOCICLETA. HAITIANO 402-4236140-6 03-04-21 

4:00 p. m.

 HECHOS OCURRIDO FUERA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL.
9.- DESCONOCIDO 

 

 CARRETERA SÁNCHEZ PRÓXIMO AL CRUCE DE CATALINA, BANI. ATROPELLAMIENTO N/P 04-04-21 

2:30 a.m.

 HECHO OCURRIDO DURANTE EL HORARIO DE TOQUE DE QUEDA.
10.- MILTO 

EDUARDO DÍAZ

 83 SECTOR PUEBLO NUEVO, BANI, PROVINCIA PERAVIA. ACCIDENTE DE 

VEHICULO LIVIANO

 DOMINICANO N/P 04-04-21 

2:30 P.M

 HECHOS OCURRIDO FUERA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL.

 

Fuente: El Caribe 

 

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