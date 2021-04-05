25 personas mueren durante asueto de Semana Santa
38 menores de edad sufrieron intoxicación alcohólicas
Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que durante el feriado Semana Santa fallecieron 25 personas a causa de accidentes de tránsito.
En su último boletín del Operativo Compromiso por la Vida Semana Santa 2021, el director del COE, mayor general retirado Juan Manuel Méndez, detalló que 10 de los decesos fueron por accidentes motocicletas, cuatro por atropellamiento, seis por vehículos livianos y cinco ahogamientos.
Dijo que de la totalidad de los fallecidos por accidentes, las motocicletas representaron el 50 por ciento, losa vehículos livianos el 30% y atropellamientos el 20%.
Las autoridades atendieron 507 personas intoxicadas por ingesta de alcohol, de las cuales 38 eran menores de edad, con edades comprendidas entre los 10 y 17 años.
También fueron atendidas 41 personas por intoxicación alimentaria.
Las provincias que más casos registraron fueron Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago y Barahona.
Operativo 2019
Méndez recordó que en el operativo del 2019 hubo un registro de intoxicación alcohólica de 730 personas y que este año fueron 507, para una reducción de un 33%.
Mientras que se produjeron 181 accidentes de tránsitos, mientras que este año se registraron 163, para una reducción de 10%
Asimismo, en el 2019 murieron 33 personas dentro del operativo y este 25, lo que representa un 24.3% menos.
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Listado Consolidado de Fallecidos Operativo Compromiso por la Vida, Semana Santa 2021
|No.
|NOMBRE
|EDAD
|LUGAR DE INCIDENTE
|TIPO DE INCIDENTE
|NACIONALIDAD
|CEDULA
|FECHA Y HORA
|1.-
|JUAN CARLOS ROSA FELIZ.
|12
|TRAMO CARRETERO CRUCE DE CABRAL, BARAHONA.
|ATROPELLAMIENTO.
|DOMINICANO
|N/P
|01-04-21, 2:20 p. m.
|2.-
|CLEMENCIA BAEZ CARRASCO
|34
|CARRETERA CRISTÓBAL / SALINA PRÓXIMO AL PUENTE DE CRISTÓBAL EN DIRECCIÓN ESTE-OESTE.
|ACCIDENTE DE VEHICULO LIVIANO
|DOMINICANO
|N/P
|01-04-21, 10:00 p. m.
|3.-
|GREGORI TERRERO
|26
|CARRETERA CRISTÓBAL / SALINA PRÓXIMO AL PUENTE DE CRISTÓBAL EN DIRECCIÓN ESTE-OESTE.
|ACCIDENTE DE VEHICULO LIVIANO
|DOMINICANO
|137-0000851-2
|01-04-21, 10:00 p. m.
|4.-
|MANUEL ALEXANDER RUBIO RUIZ
|22
|CARRETERA CRISTÓBAL / SALINA PRÓXIMO AL PUENTE DE CRISTÓBAL EN DIRECCIÓN ESTE-OESTE.
|ACCIDENTE DE VEHICULO LIVIANO
|DOMINICANO
|N/P
|01-04-21, 10:00 p. m.
|5.-
|MAIRENI RAMIREZ SANCHEZ
|37
|CARRETERA CRISTÓBAL / SALINA PRÓXIMO AL PUENTE DE CRISTÓBAL EN DIRECCIÓN ESTE-OESTE.
|ACCIDENTE DE VEHICULO LIVIANO
|DOMINICANO
|N/P
|01-04-21, 10:00 p. m.
|6.-
|MACIEL CARRASCO
|32
|CARRETERA CRISTÓBAL / SALINA PRÓXIMO AL PUENTE DE CRISTÓBAL EN DIRECCIÓN ESTE-OESTE.
|ACCIDENTE DE VEHICULO LIVIANO
|DOMINICANO
|N/P
|01-04-21, 10:00 p. m.
|7.-
|MIRIOL SIONE
|43
|AUTOPISTA JOAQUIN BALAGUER, ENTRADA DE VANEGAS, VILLA GONZALEZ.
|ATROPELLAMIENTO.
|HAITIANA
|N/P
|01-04-21, 5:30 p. m.
|8.-
|JOSE ENRIQUE SANTIAGO MOREL
|18
|PLAYA ALICIA, SOSUA, PUERTO PLATA.
|ASFIXIA POR INMERSIÓN
|DOMINICANO
|402-3610487-9
|02-04-21, 2:00 p. m
|9.-
|EMMANUEL PAULINO TAVAREZ
|29
|BALNEARIO RIO PARTIDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL.
|ASFIXIA POR INMERSIÓN
|DOMINICANO
|402-2114994-7
|02-04-21, 3:30 p. m
|10.-
|MARCELLAS RENEL.
|41
|CARRETERA DUARTE KM. 71, TRAMO PIEDRA BLANCA – SONADOR.
|MOTOCICLETA.
|HAITIANO
|05-02-99-1979-
10-00021
|01-04-21, 6:30 p. m.
|11.-
|JAVES TIBEY HERNANDEZ.
|19
|AUT. BOULEVARD TURÍSTICO DEL ESTE, NORTE-SUR, FRENTE AL ATLÁNTICO, PUNTA CANA FITNESS, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.
|MOTOCICLETA.
|DOMINICANO.
|068-0054127-5
|02-04-21, 2:20 p. m
|12.-
|YEISON MÉNDEZ MONTERO
|21
|CARRETERA SÁNCHEZ, KM 13, SAN JUAN.
|MOTOCICLETA.
|DOMINICANO.
|402-4153705-5
|02-04-21, 7:15 p. m
|13.-
|YANCARLO LOS SALLA RAMÍREZ
|31
|CARRETERA SANCHEZ, PROXIMO A LA ENTRADA DE BARSEQUILLO.
|MOTOCICLETA.
|DOMINICANO.
|N/P
|03-04-21, 8:30 p. m
|14.-
|ENMANUEL JIMENEZ BRETON.
|6
|RIO YABON, COMUNIDAD LOMA LARGA.
|ASFIXIA POR INMERSIÓN
|DOMINICANO.
|N/P
|03-04-21 3:00 p. m.
|15.-
|TOMAS FERMIN DIAZ.
|37
|CARRETERA NAGUA-SANCHEZ, KM 7.
|MOTOCICLETA.
|DOMINICANO.
|N/P
|03-04-21, 3:30 p. m
|
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS
|No.
|NOMBRE
|EDAD
|LUGAR DE INCIDENTE
|TIPO DE
INCIDENTE
|NACIONALIDAD
|CEDULA
|FECHA
Y HORA
|COMENTARIO
|1.-
|STARLIN JAVIER MARINE MARTE
|18
|PRESA TAVERA-BAO.
|ASFIXIA POR
INMERSIÓN
|DOMINICANO.
|N/P
|01-04-21
5:30 p. m.
|HECHO OCURRIDO EN UN BALNEARIO CLAUSURADO POR LA DEFENSA CIVIL, REPORTADO POR DIARIO LIBRE.
|2.-
|JUAN JOSE TINEO HERNANDEZ
|22
|SECTOR CIENFUEGOS, SANTIAGO.
|MOTOCICLETA.
|DOMINICANO.
|N/P
|01-04-21
7:30 p. m.
|HECHOS OCURRIDO FUERA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL.
|3.-
|AGUSTIN FRANCISCO TATIS.
|77
|PALMAR ARRIBA, SANTIAGO.
|ATROPELLAMIENTO
|DOMINICANO.
|031-0441614-8
|01-04-21
6:00 p. m.
|HECHOS OCURRIDO FUERA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL.
|4.-
|ADNER GOMEZ MARTINEZ.
|30
|SECTOR MATANZAS, SANTIAGO.
|MOTOCICLETA.
|DOMINICANO.
|040-0013760-6
|01-04-21
5:00 p. m.
|HECHOS OCURRIDO FUERA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL.
|5.-
|SERGIO AUGUSTO SING MENDEZ
|54
|CARRETERA PRINCIPAL DE CABALLONA, SANTO DOMINGO OESTE.
|MOTOCICLETA.
|DOMINICANO.
|001-1248011-6
|02-04-21
1:00 p. m.
|HECHOS OCURRIDO FUERA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL.
|6.-
|JUAN CARLOS REYES MORA.
|26
|AV. DE LOS MARTIRES, CRISTO REY, DISTRITO NACIONAL.
|INTOXICACION
ALCOHOLICA.
|DOMINICANO.
|402-4066671-5
|02-04-21
11:00 a. m.
|HECHOS OCURRIDO FUERA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL.
|7.-
|OSCAR MERCADO ULLOA
|27
|CALLE PRINCIPAL DE LA SECCIÓN JOBOCORCOBADO, CASTAÑUELAS, MONTE CRISTI.
|MOTOCICLETA.
|DOMINICANO.
|402-2834976-3
|02-04-21
6:40 p. m.
|HECHOS OCURRIDO FUERA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL.
|8.-
|RAYNOLD JUMEAU
|31
|CARRETERA PRINCIPAL QUE COMUNICA CON VILLA LOBO.
|MOTOCICLETA.
|HAITIANO
|402-4236140-6
|03-04-21
4:00 p. m.
|HECHOS OCURRIDO FUERA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL.
|9.-
|DESCONOCIDO
|CARRETERA SÁNCHEZ PRÓXIMO AL CRUCE DE CATALINA, BANI.
|ATROPELLAMIENTO
|N/P
|04-04-21
2:30 a.m.
|HECHO OCURRIDO DURANTE EL HORARIO DE TOQUE DE QUEDA.
|10.-
|MILTO
EDUARDO DÍAZ
|83
|SECTOR PUEBLO NUEVO, BANI, PROVINCIA PERAVIA.
|ACCIDENTE DE
VEHICULO LIVIANO
|DOMINICANO
|N/P
|04-04-21
2:30 P.M
|HECHOS OCURRIDO FUERA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL.
Fuente: El Caribe
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