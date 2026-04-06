28 menores de edad se intoxicaron por la ingesta de alcohol en Semana Santa, 11 más que en 2025

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SANTO DOMINGO.-Al menos 28 menores de edad se intoxicaron por la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas durante el asueto de la recién finalizada Semana Santa 2026, según el cuarto y último boletín emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) sobre el operativo «Conciencia por la Vida: Semana Santa 2026».

Los afectados tienen edades comprendidas entre los 14 y 17 años.

Los 28 casos de este año representan 11 más que los registrados en el 2025 para las mismas festividades.

De acuerdo a los datos suministrados por el Servicio Nacional de Salud (SNS), en total fueron 506 las personas intoxicadas durante el asueto.

La institución pública también informó que se atendieron 207 personas por intoxicación alimentaria.

Otros datos

Durante el operativo, un total de 7, 302,545 personas se movilizaron por las diferentes autopistas y carreteras del país, desde el miércoles a las 2:00 p.m. hasta el domingo a las 6:00 p.m., según agrega el informe.

Añade que 22 personas fueron rescatadas en altamar y que 24 menores extraviados fueron localizados y entregados a sus padres.

El COE detalló que en total se brindaron 30,745 asistencias, de las cuales 27,724 correspondieron al área vial, mientras que 3,021 fueron asistencias médicas y de salud.

El SNS también reportó la atención de 2,090 personas en hospitales de la red pública y la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) ofreció 549 asistencias médicas.

Asimismo, añade el informe, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, mantuvo una coordinación permanente con el COE.

Fuente: El Nuevo Diario