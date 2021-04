3 cosas que Telegram debería sumar y copiarle a WhatsApp

Durante el 2021, Telegram tuvo un crecimiento significativo a raíz del escándalo de WhatsApp y sus nuevas condiciones de privacidad. Así las cosas, la empresa rusa tuvo más de 25 millones de nuevos usuarios en 3 días.

Telegram crece día a día en cantidad de usuarios alrededor del mundo, pero WhatsApp sigue liderando en ese ranking. Por eso, aquí listamos 3 funciones que Telegram debería copiarle a WhatsApp para completar una oferta más seductora.

Saber quién leyó tu mensaje en grupos

WhatsApp pinta de color el leído, cuando alguien lo ha hecho. Telegram no lo hace. Un tilde es que está en los servidores, dos tildes es que se ha entregado, 2 tildes azules es que lo ha leído. El problema radica en que no hay una opción para identificar en Telegram quién lo leyó y quién no.

Mensajes destacados

En WhatsApp puedes marcar un mensaje como favorito y así encontrarlo rápidamente. En Telegram lo que tienes a mano es crear un chat al cual enviar este tipo de mensajes y guardarlos, casi como un bloc de notas. Algo que también podrías hacer en WhatsApp si quisieras.

Videollamadas grupales

Telegram ha tardado mucho en incorporar las videollamadas y no fue hasta 2020 que lo hizo tanto para Android como para iOS, pero solamente se pueden de a dos usuarios.

Según la compañía, las videollamadas grupales llegarán en el corto plazo.

Fuente: DL