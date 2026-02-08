30 años del caso Llenas Aybar; homicida sale en libertad el próximo 5 de mayo

Treinta años después del asesinato que estremeció a la República Dominicana, Mario José Redondo Llenas, uno de los responsables del secuestro y homicidio del niño José Rafael Llenas Aybar, quedará en libertad el próximo 5 de mayo, tras cumplir la totalidad de su condena.

Con su salida de prisión se cierra formalmente uno de los procesos judiciales más impactantes del país. Sin embargo, el caso sigue abierto en la memoria colectiva, marcado por la traición familiar, la violencia contra la infancia y el cuestionamiento social sobre la reinserción de quienes cometieron crímenes de extrema gravedad.

Un crimen que marcó a la sociedad dominicana

El viernes 3 de mayo de 1996, Redondo Llenas y Juan Manuel Moliné Rodríguez, entonces de 19 y 18 años, sacaron al niño José Rafael Llenas Aybar de su residencia bajo el pretexto de llevarlo a una exhibición de motores en un supermercado de la capital.

La madre del menor, Ileana Aybar Nadal, autorizó la salida debido a la cercanía familiar con Redondo Llenas, primo del niño, y a la afición del menor por los motores. La única condición fue que regresara antes de las cinco de la tarde. Nunca volvió.

Horas después, la familia descubrió que la supuesta exhibición no existía. La búsqueda culminó en la madrugada del 4 de mayo, cuando la Policía Nacional halló el cuerpo del niño en el arroyo Lebrón, en el kilómetro 24 de la autopista Duarte.

El cadáver estaba envuelto en cinta adhesiva, con múltiples heridas de arma blanca y una incisión mortal en el cuello. El crimen causó conmoción nacional.

La investigación y las confesiones

Las pesquisas condujeron a Moliné Rodríguez y Redondo Llenas, quienes fueron detenidos el 5 de mayo de 1996 y confesaron su participación en el hecho.

Moliné explicó que el plan consistía en secuestrar al niño para exigir un rescate de unos diez millones de pesos. Según su relato, el menor fue atado y colocado en el baúl del vehículo, y posteriormente asesinado.

Redondo Llenas admitió su participación en el homicidio. Con el tiempo, ofreció versiones contradictorias sobre el motivo del crimen, que incluyeron conflictos familiares y supuestas influencias externas, ninguna de las cuales fue probada judicialmente.

El proceso judicial

Ambos imputados fueron condenados inicialmente a 30 años de prisión en 1998. Posteriormente, en 2002, la Corte de Apelación ratificó la condena de 30 años para Redondo Llenas y redujo a 20 años la de Moliné Rodríguez. La Suprema Corte de Justicia confirmó las sentencias.

Moliné Rodríguez fue liberado en 2016 tras cumplir su condena. Redondo Llenas, quien en 2013 solicitó libertad condicional sin éxito, permanecería en prisión hasta completar los 30 años impuestos.

El debate que permanece

La defensa de Redondo Llenas sostiene que el condenado sale de prisión “transformado”, tras estudios académicos, terapias psicológicas y un proceso de formación personal durante su reclusión. Sin embargo, la familia de la víctima y sectores de la sociedad cuestionan la posibilidad de rehabilitación plena en casos de crímenes de tal magnitud.

Para muchos dominicanos, la liberación del último condenado no representa el cierre del caso, sino la reapertura de una herida moral que nunca terminó de sanar.

El asesinato de José Rafael Llenas Aybar sigue siendo símbolo de una tragedia que trascendió lo judicial y se instaló en la conciencia colectiva: la ruptura de la confianza familiar, la violencia contra un niño y la incertidumbre sobre si la justicia puede reparar, aunque sea parcialmente, un crimen que marcó a toda una nación.

