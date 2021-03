4 técnicas para estimular el clítoris

Tratar de complacer con eficacia las necesidades sexuales de la mujer y proporcionar sensación de placer no es nada sencillo. De hecho, no basta con tener buenas intenciones para lograr este fin. Así pues, hay técnicas para estimular el clítoris que no hay que omitir.

Sabemos que alcanzar el orgasmo femenino no es una tarea fácil y que requiere de mucho trabajo de la pareja. Incluso, es necesario fortalecer la comunicación, tal y como lo expone una investigación de la Universidad Estatal de Utah en Estados Unidos.

Una buena comunicación no solo permite exponer los gustos y preferencias de cada miembro de la pareja, sino que ayuda a que ambos se conozcan mejor dentro y fuera de la intimidad. Por otro lado, es clave para conocer las zonas erógenas y la manera correcta de estimularlas.

En el caso de la mujer, el clítoris es una de esas zonas que causan inquietud, no solo por su complejidad, sino por representar una de las mayores fuentes de placer. Sin embargo, es conveniente saber cómo tocarlo pues, a su vez, es una zona bastante sensible.

Técnicas para estimular el clítoris que proporcionan más placer

El clítoris es un órgano sexual sumamente delicado cuya única función conocida hasta la fecha es proporcionarle placer a la mujer.

La estimulación del clítoris no es una cuestión de capricho para la mujer. Si bien las preferencias sexuales pueden variar entre unas y otras, está demostrado que saber estimular este órgano es determinante para potenciar el orgasmo femenino.

Por ejemplo, en un estudio publicado en The Journal of Sexual Medicine, la mayoría de las mujeres (64 %) informaron que la estimulación del clítoris y la vagina contribuyeron a su método habitual para alcanzar el orgasmo. Además, dicha estimulación fue asociada con un mayor impulso y excitación sexual.

Por otro lado, en otra investigación publicada en Journal of Sex & Marital Therapy, se hizo una encuesta a 1055 mujeres, entre 18 y 94 años, a las cuales se les preguntó sobre el placer sexual, el orgasmo y el contacto genital.

Según los datos de esta encuesta, el 18.4 % de las mujeres encuestadas dijeron que pueden llegar al orgasmo solo a través del coito vaginal, mientras que el 36.6 % dijo que la estimulación del clítoris es necesaria para el orgasmo.

Además, otro 36 % aseguró que puede llegar al orgasmo solo a través de las relaciones sexuales, pero sintiéndose mejor cuando tienen estimulación del clítoris. Entonces, ¿cuáles son esas técnicas para estimular el clítoris?

De acuerdo con estudios y encuestas recientes, muchas mujeres logran alcanzar el orgasmo gracias a una adecuada estimulación del clítoris.

1. Estimular el clítoris suave: poco a poco

Lo importante es recordar algunos consejos básicos. Ir poco a poco, tomarse el tiempo para poder admirar y, a la vez, estimular el cuerpo femenino es parte de la clave del éxito con esta técnica.

Es conveniente tener siempre presente que el clítoris es muy sensible y, por ello, se aconseja tocarlo con cuidado, a un ritmo que puede ir aumentando de intensidad de manera progresiva.

Se recomienda aumentar la frecuencia de los movimientos, dar besos prolongados y húmedos en el clítoris. Todo ello con absoluta calma para proporcionar más placer.

2. No es como en el porno

Quizá las producciones para adultos, mejor conocidas como películas porno, pueden ser estimulantes para algunas parejas y, en parte, ayudar a romper el hielo. No obstante, es importante tener en cuenta que no dejan de ser actuaciones exageradas y poco realistas.

Si lo que se desea es brindar un cóctel inolvidable de pasión y orgasmos, la técnica que debe liderar es la imaginación y el aumento de las caricias. Jamás se debe sobreestimular ni ser agresivos con la delicada área del clítoris. A veces, menos es más. Así pues, es preferible lo siguiente:

Separar las piernas y dar pequeños besos en el área íntima femenina.

Evitar golpes fuertes y bruscos que sean incómodos y dificulten la estimulación.

Mantener los besos húmedos por tiempo prolongado y dar rienda suelta a tu imaginación con el uso de los dedos.

Fijar la mirada en tu pareja mientras se estimula el clítoris.

3. Succionar y estimular con la lengua

Así es, tal cual como se lee. Si se han cumplido todos los pasos anteriores y la ocasión es perfecta para poder implementar un poco de ritmo y creatividad, se puede ir a un siguiente nivel: succionar con cuidado. Aquí, es probable que la mujer empiece a manifestar su placer con los gemidos.

Esta técnica consiste en succionar con baja presión el área del clítoris y mantenerlo en la boca en intervalos cortos. Luego, con la punta de la lengua dar pequeños golpes mientras se nota cómo, debido al estímulo, el área se abulta un poco.

Consideraciones

Conocer la sensibilidad de la pareja, pues el objetivo es que sienta placer y no dolor.

Aplicar esta técnica una vez el furor de las primeras etapas haya sido prolongado.

No abusar de la presión ofrecida por la lengua en el clítoris.

Puede combinarse usando uno o varios dedos, al mismo tiempo que se lleva a cabo esta práctica.

Al tener las manos libres, se podrían usar en otras partes del cuerpo femenino.

Succionar con cuidado el clítoris puede ayudar a incrementar la sensación de placer en la mujer.

4. Dedos, lengua y lubricación

Si se ha entrado apropiadamente en calor y la pasión está en el aire, la única limitación es la que se pueda imponer por el desconocimiento. Por eso, además de succionar el clítoris, es momento de usar los dedos. Implementar movimientos con los dedos y la lengua, de manera simultánea, incrementará por 100 el placer.

¿Cómo se debe hacer?

Si ya se ha subido la velocidad y la frecuencia de los movimientos con la lengua, se empieza a tocar la zona con los dedos.

Poco a poco, se puede penetrar la vagina con los dedos de la mano, generando un movimiento lento contra las paredes vaginales.

También se pueden hacer pequeños movimientos circulares en la zona del clítoris con los dedos.

Finalmente, resulta estimulante emitir gemidos (aunque se tenga la boca ocupada), para que ella pueda sentirse más a gusto y ceder con facilidad a los incentivos.

Estimulación y comunicación

Vemos que estimular el clítoris es un determinante para el placer femenino. Por eso, es conveniente poner en práctica estas técnicas con la pareja y, sobre todo, preguntarle por sus preferencias. Con una buena comunicación, ambos podrán tener claro qué es lo que más excitación les genera.

