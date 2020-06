5 lecciones financieras que nos deja la cuarentena

El experto en finanzas Wilson Dicén asegura que “para muchos de nosotros, independientemente si somos empleados, dueños de negocios o ´ freelancers´ , fue una sorpresa no grata que afecto nuestros bolsillos y nos ha obligado a cambiar hábitos financieros que antes dábamos por sentado y que ahora son cosas del pasado”.

El coronavirus no solo a traído cosas malas y negativas a nuestras vidas. Sino que ha servido para incentivar buenos proyectos, cambios significativos en la naturaleza, y sobre todo un aprendizaje personal en diferentes áreas de nuestras vidas.

¿Qué es un fondo de emergencia? Antes de la pandemia muchos no sabían de la necesidad de un fondo de emergencias o subestimaban la importancia de construirlo. Para Wilson este hábito era tildando para personas “ricas” y “pudientes”. “Lo cierto es que este proceso (la pandemia) nos ha enseñado el valor que tiene contar con recursos para casos realmente delicados, como lo es quedarse sin empleo o cerrar las puertas de tu negocio y por vía de consecuencia ver una merma en tus ingresos”, dice.

3. No poner todos los huevos en una sola canasta: Esto aplica para inversionistas y personas que se dedican a un negocio en particular. Las crisis se caracterizan por atacar varios sectores de la economía y beneficiar a otros, por lo que es vital tener una segunda o tercera opción y no invertir todo tu dinero en un solo rubro.