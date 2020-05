5 pasatiempos para compartir con mamá

Al hablar de los beneficios de jugar videojuegos normalmente hay que resaltar cómo ayudan a estimular la creatividad, mejorar la visión y disminuir el estrés, pero la alegría de un jugador al poder compartir toda esa diversión con mamá solo es ampliada en los casos en los que ella demuestra su talento oculto para ganar en épicas competencias que involucren autos de carrera, confrontaciones de la Segunda Guerra Mundial, enfrentar a zombies, etc.

Clases de cocina

No todos dominan el arte culinario de preparar deliciosos platos pero si ya has decidido que ha llegado la hora de aprender, no hay maestra más apropiada que mamá. En los casos de madres que también necesitan consejos gastronómicos no hay por qué preocuparse, ya que pueden contar con un sinnúmero de aplicaciones y canales de YouTube que ofrecen toda la información que necesitan.

Clases de magia e ilusionismo