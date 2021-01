8 Señales que indican que ya no estás enamorada

¡Sé sincera contigo misma! ¿Sientes que ya no estás enamorada?, es momento de que le pongas punto final a tu relación

Si ya no sientes el mismo entusiasmo que antes por ver a tu galán, probablemente se deba a que tu amor por él se ha terminado, aunque no lo quieras admitir. Si tienes dudas del amor que sientes por tu novio, checa estas señales que indican que ya no estás enamorada.

8 Señales claras de que ya no estás clavada

1. Te sientes aburrida

Si cada vez te da más flojera salir con él, o los planes ya no te parecen interesantes, tal vez sea momento de poner en orden tus sentimientos.

2. Ya no lo llamas como antes

Ya no te importa enviarle el mensaje de buenos días o buenas noches, o lo peor, ¡se te olvida! Si ya no sientes interés de hablar con él, definitivamente algo anda mal.

3. Envidias a tus amigas solteras

Si a menudo piensas que la vida de soltera de tus amigas es más emocionante que la tuya, probablemente se deba a que extrañas tu soltería y no estás interesada en tener una relación.

4. Todo lo que hace te molesta

Es normal tener diferencias, pero si de plano te la pasas enojada todo el tiempo y buscando pretextos para pelear, definitivamente ya no hay más amor.

5. Ha pasado por tu cabeza terminarlo

Es normal llegar a este punto después de una terrible discusión, pero si lo piensas todo el tiempo y hasta imaginas cómo sería tu vida sin él, en el fondo realmente eso es lo que quieres: terminar.

6. Ya no te gusta tanto como antes

Has comenzado a ver todos sus defectos físicos, y hasta comienzan a molestarte, y aunque no es lo más importante en una relación, ¡tiene que haber química entre los dos!

7. Eres más feliz cuando no está cerca

Cuando estás con tus BFF eres la diversión en persona, pero en cuanto llega tu galán, de pronto te pones seria y taciturna, ¡ya no hay más amor!

8. Sientes atracción por alguien más

No quiere decir que le hayas puesto el cuerno, pero sin duda lo has pensado, y si existen en ti estos sentimientos, ¡lo mejor es terminar la relación!

Lo más importante es que seas sincera con la otra persona y contigo misma, si ya no quieres continuar y no estás enamorada, ¡es mejor terminar!

