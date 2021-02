¡Evita que tu crush o galán salga corriendo o volando como Superman!

Regina esperaba que Bruno por fin se le declarara… ¡y no tuvo que esperar tanto!, pero el romance duró muy poco. Un día, al salir del cole, ella le dijo: “Lo que más extraño de mi ex son sus detalles”.

¡Uuups! Bruno agradeció su sinceridad y en ese instante no mostró su molestia. Por la tarde, Regi le mandó varios mensajes y lo buscó en todas sus redes… pero nada. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo: antes de hablar hay que pensar muy bien lo que vas a decir.

9 Temas súper prohibidos con tu galán

La historia con tu ex novio

Tu galán quiere saber todo de ti y tú de él, pero hay temas que ni al caso: adónde ibas con tu ex, cómo te ligó y qué te regalaba, son temas que no tiene sentido abordar con tu actual galán. Aquella relación ya es historia, entonces dale vuelta a la página y empieza de cero.

Que has puesto los cuernos

Si fuiste infiel no es bronca de tu novio. Cada ligue es diferente y quizá en tu búsqueda de alma gemela tuviste un tropiezo. ¡Tranqui! Eso sí, evita gritarlo a los cuatro vientos o presumir esta acción, pues tu chico podría pensar que lo harás de nuevo… y que esta vez la víctima será él

Que lo stalkeas

No está cool que lo espíes mañana, tarde y noche… y menos que lo confieses, ¡qué miedo! Evita obsesionarte con espiarlo y querer saber qué hace o dónde está. Trabaja más en tu seguridad, autoestima y confianza. Ponte en sus zapatos, ¿a ti te gustaría que te vigilaran todo el tiempo?

Que “alguien” sí te contaba todo

Si eres fan de los reclamos tipo “¿quién era esa chava?” o “¿dónde estabas?” ¡cuidado! Eso demuestra tu inseguridad y lo tóxica que podría volverse la relación si continúas así. Peor todavía si dices que tu ex sí te platicaba todo sin que le preguntaras.

Llamarlo por otro nombre

Si tienes poco de haber tronado con tu ex, es probable que se te salga ¡una vez!, las demás no tienen excusa, ten cuidado con ese tema. Tampoco lo llames con el mismo apodo que usabas con tu ex, es de pésimo gusto, evítalo.

Hablar mal de las chicas

Es de pésimo gusto hacerlo y, más desagradable aún, querer que tu novio sea cómplice de tu desprecio hacia otras niñas. Debemos apoyarnos entre nosotras, no criticarnos ni hacernos daño, eso no habla nada bien de ti.

Mostrar fotos de tu ex

Si te fuiste de vacas con la familia de tu ex a pasar Navidad y Año Nuevo, conociste a su mamá y hermanos, sacaste a pasear a su perro… ¡Genial! Pero no tienes por qué mostrarle fotos que lo prueben a tu chico. Si las guardas en el cel, trata de sacarlas de ahí y bajarlas a tu compu y guárdalas en un baúl de recuerdos, no las pongas como fondo de pantalla.

Criticar a sus papás

Ok, no se trata de forzar las cosas ni de fingir que los adoras, si no te caen bien pues ni modo, solo trata de llevar la fiesta en paz. Y algo muy importante, evita frases como “mi exsuegra me adoraba” o “a ella sí la quise”

Compararlo con tus galanes

Este es realmente el peor error. Las comparaciones nunca le caen bien a nadie. ¿O a ti te gustaría que te hablara de lo bien que alguna de sus novias hacía esto o aquello? Evita frases del tipo “Lucas era más detallista que tú”, “Iker vestía trendy”, “Ricky me invitaba los domingos al cine”, etc.

Fuente: https://www.tuenlinea.com/amor/temas-prohibidos-con-tu-galan-novio/