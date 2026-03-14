A casi un año de la tragedia del Jet Set, familiares cuestionan lentitud de la justicia

A pocos días de cumplirse un año del colapso del techo de la discoteca Jet Set, familiares de víctimas de la tragedia denunciaron que el proceso judicial avanza con lentitud y que aún no reciben respuestas claras de las autoridades.

El desplome ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025 dejó más de 200 fallecidos y cientos de heridos, convirtiéndose en una de las tragedias más devastadoras registradas en el país.

Entre las víctimas se encontraban las hermanas Lucía de la Cruz y Ruth Dilania de la Cruz, residentes en Bajos de Haina, quienes fallecieron junto a sus esposos mientras participaban en la actividad celebrada esa noche. La tragedia dejó cinco niños huérfanos de ambos padres, lo que conmocionó profundamente a la comunidad.

Lucía se desempeñaba como gerente de una plaza comercial en Haina, mientras que el esposo de Dilania celebraba ese día una importante contratación laboral, motivo por el cual la pareja acudió al centro nocturno.

“Parece que aquí murieron perros”

Julio de la Cruz, tío de las hermanas fallecidas, expresó indignación por lo que considera falta de justicia en el caso.

“A ese hombre lo van a dejar libre, porque anda como si no hubiera pasado nada. Parece que fue perro lo que murieron ahí. No fue cualquier cosa lo que pasó”, manifestó.

Relató que en el colapso fallecieron cuatro miembros de la misma familia: las dos hermanas y sus respectivos esposos.

“Murieron los cuatro. ¿Usted sabe lo que es eso? Cuatro personas de una misma familia. Y dejaron cinco niñas huérfanas”, lamentó.

El familiar también aseguró que las autoridades prometieron ayudas que hasta ahora no se han materializado.

“Dijeron que le iban a poner una pensión a los niños, pero yo no he visto nada de eso. Lo único que se ha conseguido ha sido lo que le correspondía por su trabajo”, señaló.

Reclaman mayor acción de la justicia

De su lado, Ezequiel Aquino, allegado a la familia de las víctimas, cuestionó el manejo judicial del caso y la falta de avances visibles.

“Ya vamos a cumplir un año de esta tragedia y en la justicia no pasa nada. Cuando hay personas con dinero involucradas, los procesos se vuelven lentos y siempre hay retrasos”, afirmó.

Aquino considera que el dolor de las familias y el impacto que la tragedia tuvo en comunidades como Haina no se reflejan en la actuación del sistema judicial.

“Parece que a quienes están manejando el caso no les ha conmovido esta situación. Aquí murieron más de veinte personas de nuestra comunidad y todavía las familias siguen esperando justicia”, expresó.

Asimismo, pidió al presidente de la República y a las autoridades judiciales prestar mayor atención al proceso.

La tragedia ocurrida la madrugada del 8 de abril de 2025 en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas, convirtiéndose en una de las peores catástrofes no naturales registradas en la República Dominicana.

El colapso del techo del establecimiento ocurrió durante la presentación del merenguero Rubby Pérez y provocó la muerte de decenas de familias completas, incluyendo al menos 25 residentes del municipio de Bajos de Haina, una de las comunidades más golpeadas por el desastre.

En los tribunales, el proceso contra los propietarios del establecimiento, los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, continúa en etapa preliminar. Las autoridades fijaron para el 16 de marzo la audiencia preliminar en la que se determinará si existen pruebas suficientes para enviar el caso a juicio de fondo por homicidio involuntario.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO