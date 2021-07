A favor y en contra: productores de espectáculos hablan sobre eliminar el toque de queda

Dos importantes productores de espectáculos se manifestaron este lunes a favor y en contra de la eliminación del toque de queda en la República Dominicana, el cual regirá a partir del miércoles 7 de junio a las 10:00 de la noche, con dos horas de libre tránsito.

No hay dudas de que este sector sigue siendo uno de los más afectados, pues ni artistas ni productores pueden desarrollar sus actividades como quisieran, aunque ahora pueden replantearse con los horarios. Los teatros y cines pueden funcionar con capacidad limitada.

Estas reacciones se extienden hasta dos importantes productores artísticos como Luis Medrano, quien está en contra de eliminar la medida restrictiva y propone que se vacune a toda la población y se habilite cuantos centros de vacunación sean necesarios.

Pero Raphy D’oleo está a favor, ya que considera que no permitir que la gente se tome sus «traguitos» hace que todo siga igual que antes del decreto 419-21, el cual establece que, a partir del miércoles, el toque de queda en el territorio nacional de lunes a viernes desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a. m. Los sábados y domingos desde las 7:00 p. m. hasta las 5:00 a.m.

Aunque hay dos horas de libre tránsito, la limitante del consumo de alcohol ha generado rechazo en ciertos sectores como bares y restaurantes, los cuales hicieron una protesta este lunes en Santiago de los Caballeros.

Mientras que la anunciada protesta en la Plaza de la Bandera sigue en pie para el 15 de julio.

Luis Medrano, en contra

El creador del “Emporio de Luis Medrano” entiende que primero la salud y la vida. El veterano productor de espectáculos, principalmente los de merengue, argumenta que durante cuatro décadas su empresa es la de mayor contrataciones artísticas del país.

«Las más multitudinarias plataformas de espectáculos, conciertos y bailes han sido creadas y producidas por nuestro equipo con éxitos, más de 500 presentaciones artísticas cada año, movemos a nivel nacional todo el sistema de música. Durante esta mortal pandemia del COVID-19 colapsó todo el entretenimiento mundial, he escrito, he exigido y he gritado en alta voz por solidaridad hacia todos los que vivimos del entretenimiento, tanto al pasado gobierno como al presente, tengo desde el 26 de febrero que no realizo ningún tipo de evento, he vivido momentos difíciles, duro y muy estresante, reconozco el esfuerzo sin precedente y la preocupación del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona por cuidar la salud de cada dominicano y dominicana, su preocupación y acción está a la altura que manda la situación”, reflexionó.

Dice que desafiar el coronavirus es un desacierto, es un gravísimo error, una imprudencia. “Lo que debemos de hacer cada uno de los que vivimos del entretenimiento es hacer un llamado a que todo el país se vacune, es un momento muy delicado con la nueva y mortal cepa Delta. Hacer una marcha o un paro o reunión de personas sería una irresponsabilidad apoyar eso de mi parte. Unamos esfuerzo, es tiempo de unificación para salir vivo y poder contarlo”, agregó.

Recomienda que en cada restaurante, discoteca, colmadón, barra, los bomberos, tiendas, plazas, paradas del metro, autobuses, playas, ríos, paradores, en la Marina de Guerra, el ejército, la aviación, destacamento de policías, partidos políticos, parqueos, clubes sociales, deportivos y culturales sea tomarlo para vacunar, y cuando se alcance el 70% fiesta y mañana gallo.

“No comparto ese paro o marcha, es un suicidio colectivo. Primero la salud y la vida por encima de todo”, manifestó.

Finalizó diciendo que tiene cuatro plataformas de conciertos lista para que desde que la población esté inoculada celebrar en grande: «También haré cuatro festivales incluyendo uno de 24 horas de música sin parar con mas de 300 artistas. ¡A vacunarnos ahora es mi consigna!».

Raphy D’oleo, en contra: «Abra las puertas, señor Gobierno»

El reconocido productor de espectáculos Raphy D’oleo, quien hace unos meses reveló que contrajo de manera fuerte el coronavirus a pesar de estar vacunado, considera que es momento de «abrir las puertas».

En su acostumbradas reflexiones tituladas «El Pensódromo de Raphy D’ Oleo», expresó que se debe dar la repaertura para el entretenimiento y diversión, y sostuvo que el nuevo horario es el mismo que el anterior con más horas de circulación.

Criticó que, aunque el nuevo horario es hasta las 10:00 de la noche, no se permite el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos y privados de uso público desde las 6:00 de la tarde.

«Esto último, en cuanto al espectáculo, hace que todo siga igual que antes del decreto, pues los manejos comerciales del negocio musical tienen campos delimitados entre lo artístico y el consumo. Los artistas ganan dinero de lo que hacen encima de una tarima, mientras los propietarios de locales de diversión ganan de lo que se consume debajo de esta», señala el conocedor de la industria.

Asegura que «hay una simbiosis natural entre la bebida y el show. Una y otra están íntimamente entrelazadas de tal suerte que la psiquis no las disocia y las coloca en el plano de la diversión absoluta», comenta.

Artistas se quejan

El cantautor Wason Brazobán ha sido uno de los mayores críticos del toque de queda. En sus redes sociales ha publicado el cartel alusivo a la marcha «No más toque de queda».

Los jóvenes cantautores Pamel Mancebo y Covi Quintana explotaron porque se les permita trabajar.

«Estoy cansada, decepcionada, desesperada… esto es un grito de AYUDA por mi y todos mis compañeros artistas, músicos y nuestro equipo de trabajo #DéjennosTrabajar «, escribió Quintana lamentando que desde hace un año y medio no se han podido realizar conciertos con capacidad limitada, pero sí «bodas en todos lados, celebración de eventos y premios en el sector hotelero».

De los comunicadores, Raeldo López, propietario del espacio cultural Chao Café Teatro, dice que ha sido uno de los más afectados con las medidas restrictivas y pide abiertamente que sea levantado el toque de queda al tiempo que afirmó que Chao cumple con las medidas de protocolo.

Las comunicadoras Hony Estrella y Gabi Desangles se quejaron de que los constantes cambios de horario dificultan su trabajo en los medios como la animación, películas, teatro… ya que todo ello requiere planificación y a cada rato se terminan suspendiendo.

Mientras tanto, el Gobierno dominicano anunció que, conforme se incremente el número de inoculados, aquellos lugares donde el 70 % de la población tenga segunda dosis, serán tomados en cuenta para levantamiento del toque de queda.

Fuente: DL