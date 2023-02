A madre del hijo de Anuel le decepcionó la decisión de jueza: “Que el niño vea droga es maltrato”

La expareja y madre del primogénito de Anuel AA, Astrid Cuevas, dijo estar decepcionada con la decisión de la jueza Kechia M. Díaz, del Departamento de Justicia de Puerto Rico, de no radicar cargos contra el cantante urbano, a quien acusó de supuesta violencia doméstica y maltrato de menores.

Cuevas aseguró que Anuel la amenazó a través de una llamada telefónica, que la hicieron sentir temor por su vida, luego de que ella publicara una imagen colocándole pestañas postizas al hijo que tiene con el trapero puertorriqueño, lo que entiende que no es maltrato, pero “que el niño vea droga, eso es maltrato, que el niño escuche cosas de armas, eso es maltrato”, no “un sangano video”.

Asimismo, la joven mujer explicó al programa “Lo sé todo” que el bienestar de su hijo depende de su tranquilidad emocional, y un ejemplo de ello, es que el menor aun repite las palabras que escuchó de su padre.

“Si él me insulta, yo me siento intimidada, yo me siento maltratada, yo me voy a sentir mal, yo voy a llorar, yo me voy a sentir impotente y yo estoy con su hijo y él debe entender que si yo no estoy bien, mi hijo lo va a ver y no va a estar bien”, expresó.

“Normalizar la violencia de género, normalizar que está bien que un padre llame a una madre, la insulte y la amenace y le diga ´tú vas a ver lo que va a pasar´”, agregó.

Cuevas también reveló que no tiene un número de contactó del progenitor de su hijo, ya que cuando suelen hablar es él quien la llama y “cuando llama y cuando escribe, lo hace para insultarme, para amenazarme, para intimidarme y para maltratarme”. Además, confesó que esas son las únicas llamadas a las que está acostumbrada a tener con el intérprete de “McGregor”, quien supuestamente no le pregunta a Pablito sobre su día.

En un comunicado, el tribunal señaló que no existen elementos de delitos suficientes para presentar cargos por el caso y sugirió que la querellante solicite una Orden de Protección.

Cuevas dijo que las autoridades prefieren “proteger a un artista” y que “les importa más un chisme”. “El sistema judicial se Puerto Rico me decepciona, estoy decepcionada, totalmente decepcionada”, finalizó.