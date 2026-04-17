«¡A plena luz del día y frente a las cámaras! Captan descarado robo en una licorería»

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Las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial capturaron el momento en que un individuo sustrajo mercancía de forma premeditada, en un incidente que se ha vuelto viral en las redes sociales este viernes.

En las imágenes, grabadas por el circuito cerrado de televisión (CCTV), se observa a un hombre de contextura delgada, que viste una camiseta negra con gráficos, pantalones oscuros y una gorra blanca con visera roja. El sujeto transita por el pasillo de bebidas alcohólicas, simulando ser un cliente habitual mientras observa los estantes.

El «modus operandi»

El video muestra cómo el individuo aprovecha un momento de aparente distracción del personal para aproximarse a una de las góndolas laterales. Tras verificar que no está siendo observado directamente, toma rápidamente un artículo y lo oculta en la parte delantera de su pantalón, cubriéndolo con su camiseta antes de retirarse del pasillo con paso acelerado.

Hasta el momento, se desconoce el lugar exacto donde ocurrió el hecho y si los propietarios del negocio han interpuesto una denuncia formal ante las autoridades competentes.

Este tipo de incidentes, conocidos popularmente como «robos hormiga», han generado una creciente preocupación entre los comerciantes locales, quienes denuncian un incremento en las pérdidas económicas bajo esta modalidad de hurto.