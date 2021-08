A un año del Gobierno de Luis Abinader, Diputado Gustavo Sánchez asegura el pueblo se arrepintió del cambio

Para el vocero de la bancada de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, a un año de instaurarse el Gobierno del presidente Luis Abinader, el pueblo se arrepintió de la decisión que tomó el pasado 5 de julio de 2020 al favorecer al Partido Revolucionario Moderno (PRM) con el 52.52% de los votos.

Criticó que el Gobierno redujera los programas sociales y tomara decenas de préstamos que para él no se ve en qué fueron invertidos.

«Uno se pregunta, con 13 mil millones de dólares, qué ha hecho el PRM, usted pregunta en cualquier provincia y no hay ni una sola obra que se haya realizado con eso», manifestó.

“Antes también había endeudamiento, pero por lo menos sabíamos a dónde iba el dinero. Usted pregunta y no hay ni una sola obra que pueda exhibir esto”, prosiguió Sánchez.

Dijo que en los 12 meses que ha pasado el PRM no ha aprendido a gobernar: «Esta gente no sabe gobernar, yo prefiero volver al PLD eso es lo que la gente dice en la calle y naturalmente lo siento por Luis, tan de buena fe, pero los funcionarios como que no tocan la misma música», dijo el congresista en los pasillos del Congreso Nacional al ser abordado por periodistas.

Fuente: Hoy