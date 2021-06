Abel Martínez admite que PLD no gana elecciones solo; necesita alianzas

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y actual alcalde de Santiago, Abel Martínez, aseguró que su partido retomará el poder en el 2024, encabezando una gran alianza estratégica de partidos y organizaciones políticas en todo el país.

En ese sentido manifestó que hay realidades en la política que te las va reflejando el momento, “por eso creemos que el PLD debe ser inteligente y estratégico. Nosotros solos, no vamos a ganar y tenemos que estar claros en eso. Si no deponemos los egos y los intereses particulares a un lado, si no logramos grandes alianzas con otros partidos políticos y otras fuerzas de la sociedad no vamos para ningún lado”, dijo Abel Martínez.

“En el caso nuestro, siempre hemos dicho que el candidato del PLD debe ser el que garantice que volvamos al poder en el 2024, no es imponer a un candidato para luego perder, como decimos popularmente, la operación fue un éxito, pero el paciente murió; no, la operación debe ser un éxito y debemos salvar el paciente”.

Abel Martínez se manifestó partidario de sentarse con las demás fuerzas políticas de manera sincera y trabajar desde ahora para poder concretar esa gran alianza, “una gran alianza en principio con las municipales y las congresuales. Nosotros tenemos que sentarnos con 20 organizaciones políticas y analizar cuál candidato conviene en cada provincia, no por compromisos, sino porque sea el que tiene la simpatía y el dinamismo necesario para alzarse con la victoria y ceder ante los demás partidos, no cerrarnos, hay que buscar el acuerdo y el consenso que nos permita ganar el en 2024 y en esa línea es que estamos trabajando”, indicó.

Agregó que en ese sentido está realizando diversos encuentros a nivel nacional con el liderazgo político de su partido y con líderes comunitarios de todos los sectores, escuchando sus inquietudes, revisando los pasos dados, evaluando y sumando voluntades para trillar el camino hacia el fortalecimiento del PLD.

