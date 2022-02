Abel Martínez: “El pueblo sufre la indolencia y el mal gobierno del PRM en las 32 provincias del país”

Samaná.- Tras haber completado la primera etapa de recorridos por las 32 provincias del país, Abel Martínez asegura que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está cada día más fortalecido y unido a las bases de esa organización política junto a un pueblo que sufre diariamente la embestida de un gobierno elitista que golpea sistemáticamente a los pobres y la clase trabajadora del país.

Durante encuentros sostenidos en la provincia de Samaná, el aspirante a la nominación presidencial por el PLD, expresó que “con este recorrido culminamos esta primera etapa de contacto con la dirigencia de nuestro partido así como con sectores productivos a nivel nacional y los líderes comunitarios, afianzando y consolidando este proyecto de esperanza y renovación que marca el retorno al poder del PLD, junto a una militancia llena de entusiasmo, una dirigencia renovada y con la integración marcada de la juventud y las mujeres, que son parte esencial en este proyecto, pues no se puede pensar en gobernar, marginando a la juventud y la mujer que tanto apoyo necesitan para desarrollarse”.

“Mi compromiso está con cada dominicano que tenga una necesidad desde Samaná hasta Peravia, desde La Altagracia hasta Pedernales, desde Santo Domingo hasta cualquier rincón del mundo donde se encuentren nuestros connacionales. Nuestras palabras son claras y no van al aire pues si algo me ha caracterizado es que siempre he trabajado para dar resultados, no excusas, que es lo único bien que ha hecho el Gobierno del PRM, dar excusas por su ineficiencia, su indolencia y su alta capacidad par mentir, mientras da la espalda a la clase trabajadora, a las franjas más vulnerables de nuestra población. Le han fallado a los productores del campo, a los jóvenes, a las mujeres, a los padres de familia que cada día ven la desesperanza y padecen la falta de apoyo, de oportunidades, mientras la delincuencia, el alto costo de la vida y la falta de empleos amenaza con desaparecer a la clase media y convertir a los pobres en más pobres”, expresó Martínez.

El también miembro del Comité Político reiteró el llamado a trabajar en armonía, fortaleciendo el partido desde su proyecto presidencial, acercando a esa organización política a todos los sectores que estén dispuestos a sumarse, convencido de que “en la unidad está la fuerza y el trabajo tesonero nos dará la victoria el 16 de octubre en las consultas populares internas, para posteriormente llegar a la presidencia en el 2024”.

Abel Martínez estuvo acompañado por el presidente provincial del PLD y miembro del Comité Central, Mario Olivo, así como de Danny Guzmán, diputado, Miguel Ángel Jazmín, exdiputado y excandidato a senador, y Malaquías Moya, todos del CC-PLD, junto a una cantera de dirigentes altos y medios del PLD, representantes de la juventud, empresarios y líderes comunitarios, con quienes recorrió el Limón, Sánchez, Las Terrenas y el mismo pueblo de Samaná, donde se veía a las personas llegar a pie, en caballo, en motocicleta, y en guagua, para brindar su apoyo a las aspiraciones del actual alcalde de Santiago.

