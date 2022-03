Abel Martínez: Los tiempos cambiaron y los candidatos también

Santiago.- El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, sostuvo un encuentro con cientos de dirigentes de la poderosa circunscripción No.1 de Santiago, una de la más grande del país, quienes reafirmaron el apoyo a sus aspiraciones y se comprometieron a iniciar los trabajos de organización en esta demarcación a la cual pertenece el actual alcalde Santiago, ratificando que es profeta en su tierra.

Al hablar a los presentes Martínez expresó que, “si hay testimonios de que he sido un peledeístas que nunca se ha alejado de las bases, es precisamente aquí en esta circunscripción que me ha visto crecer políticamente y que siempre ha sido mi bastión en las 19 victorias que hemos logrado, tomando en cuenta cada uno de los procesos en los que he participado sometiéndome al voto ya sea para ser miembro del Comité Central, del Comité Político, en primarias internas, en elecciones congresuales y municipales, sin olvidar los seis años en que a unanimidad fui electo presidente de la Cámara de Diputados, por lo que junto a ustedes, trabajaremos sin descanso para alcanzar la victoria 20 el 16 de octubre”.

Acompañado de parte de su equipo político, Abel trazó las pautas para iniciar los trabajos en cada rincón de la circunscripción, como ellos saben hacerlo, destacando que “a las personas que tocan puertas buscando los votos hay que valorarlas en su justa dimensión porque son quienes se ganan el liderazgo en base a su trabajo. Aquí no hay ni habrá rangos que no vayan acorde al trabajo realizado”.

“Los tiempos cambiaron, y los candidatos también; en mi caso atiendo todos mis cartones, así que vamos a conformar los equipos de trabajo movilizando toda la estructura en esta circunscripción y aunque los números nos favorecen ampliamente, este equipo debe trabajar como si viniéramos desde el último lugar. Si en un año y un mes que tenemos recorriendo el país ya tenemos mayoría absoluta entre los diputados, alcaldes, directores distritales, regidores, vocales y al sector magisterial, aquí la meta es salir con un 90% en las consultas populares de nuestro partido, porque esta próxima victoria, debe ser la más contundente; y les digo: estamos en el camino correcto y la circunscripción uno es el equipo más poderoso que un candidato pueda tener de toda la República Dominicana” expresó Abel Martínez.

En el encuentro estuvieron presentes los miembros del CC, Aura Toribio, exgobernadora, Mayobanex Martinez, diputado por Santiago, Héctor Ramírez, diputado, José Luís Santos, alcalde del Limón, Villa González, Jeudith Rodríguez, alcalde de Pedro García, Merido Guzmán,expresidente Sala Capitular de Santiago , Robert Quezada, Jhonny Pichardo, Hatueyndi Rosario, regidor por Santiago, Odalys Tejada, regidor por Santiago, Johnny Martínez, presidente del PLD en Navarrete, subsecretario de Relaciones Internacionales del PLD y Fausto Medina.

Estuvieron además, Fernando Hernández “Fernando Farmacia”, regidor de Villa González, Juan Gómez, regidor por Santiago Albany Almonte, regidor por Santiago, José Miguel Salas “Chavelo”, regidor del Limón, Villa González y Josefa Cabrera, regidora del Limón, Villa González, entre otros.

Fuente: Hoy