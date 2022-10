Abel Martínez rechaza una solución a la crisis haitiana que comprometa la seguridad nacional

El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, rechazó este sábado una solución a la crisis haitiana que comprometa la seguridad nacional, la existencia y el futuro de la República Dominicana.

Asimismo, apuntó que el país siempre ha sido generoso y solidario con Haití y que está en la disposición de ayudar sus ciudadanos, pero desde su territorio.

«Estamos ante un país vecino que queremos ayudarlo, pero vamos a ayudarlo allá, millones de ilegales que hoy no le sabemos su nombre, no sabemos si pagan impuestos o no pagan impuestos, que no pagan agua, que no pagan luz, que no pagan teléfono, que viven de nuestra economía, pero no le devuelven nada a ella»

Abel Martínez

Candidato presidencial por el PLD y alcalde de Santiago