Abinadar juramenta dirigentes del PRD en Santiago

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luís Abinader juramentó este viernes importantes dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de esta ciudad de Santiago, que decidieron sumarse al cambio.

Entre los juramentados están, Nelson Cerda, quien hasta ese momento ostentaba la presidencia provincial del PRD; Ferdy Mendieta, director electoral provincial del partido del hacho prendío, en esta provincia de Santiago y el empresario Frank Marte.

Tras ser juramentado, junto a sus familiares, Nelson Cerda, dijo están muy contento, porque en este momento se cumple algo que de una u otra manera en el caso de mi persona sentía que me afectaba.

“Aquí estas mi esposa que no me deja mentir, a quien yo le decía, no sé, porque tengo que encontrar la manera del cambio, porque cuando tu vive dos vidas y entonces tu dice yo quiero vivir una sola”, expresó.

Explicó que esa situación de alguna manera afecta el corazón de la persona, por lo que este día será de gran importancia e histórico para su vida, lo que aseguró podía decir con toda sinceridad.

El licenciado Luís Abinadar dijo que con la llegada de estos dirigentes, se agrega un puntico más a la vitoria del Cambio en esta ciudad de Santiago, lo que calificó de importante y muy decisivo, porque el objetivo no es que van a ganar, sino que es para irse en la primera vuelta en mayo próximo.

“Ese es el objetivo que tenemos y estamos seguro que vamos a lograr y que nos acercamos más con el apoyo de este grupo que tiene un liderazgo así como el que encabeza Nelson Cerda”, precisó.

Abinader se encuentra en esta ciudad de Santiago, donde encabeza varios encuentros y contactos, previo a la marcha caravana que encabezará esta tarde, por los sectores de la zona Sur de esta ciudad.

Fuente: El Caribe