Abinader asegura que sistema eléctrico será restablecido totalmente a las 5:00 de la tarde tras apagón nacional

El presidente de la República, Luis Abinader, informó que el sistema energético nacional quedará completamente restablecido a las 5:00 de la tarde, luego del apagón que afectó gran parte del territorio este lunes.

El mandatario explicó que, hasta el momento, más del 25 % del servicio eléctrico ya ha sido recuperado y que el proceso de reconexión se realizará de manera gradual y controlada, incorporando nuevas zonas cada media hora.

Abinader aseguró que las autoridades del sector eléctrico trabajan para garantizar la estabilidad del sistema y evitar nuevas interrupciones durante el proceso de reposición del servicio.

Sin embargo, el jefe de Estado no ofreció detalles sobre las causas que provocaron la falla que dejó sin energía a amplias zonas del país, limitándose a indicar que los técnicos continúan evaluando la situación.

El apagón generó interrupciones en comercios, instituciones públicas, sistemas de transporte y servicios básicos, lo que activó protocolos de emergencia en distintas dependencias estatales mientras se avanzaba en la recuperación del suministro.

Las autoridades informaron que continuarán ofreciendo actualizaciones conforme avance el restablecimiento total del sistema eléctrico nacional.

