Abinader confiesa no tenía conocimiento de centro para migrantes quería abrir ONU

SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader confesó este lunes que no tenía conocimiento del centro para migrantes que quería abrir la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU en Punta Cana.

«Personalmente yo no sabía sobre la instalación de la oficinaen Punta Cana (…) eso tendría que registrarse, porque es un tema interno del país», expresó el mandatario durante LA Semanal con la Prensa.

Asimismo, sostuvo que ellos enviaron una carta en la cual explicaban que se trataba de un centro para migrantes, no un centro para refugiados haitianos.

«Era una oficina pequeña como ellos mismos lo dijeron, nunca un centro de refugiados o una tergiversación en ese caso, cosa que no vamos a aceptar, ellos mandaron una carta, según la carta que mandaron nosotros leímos que ellos decían que atendían especialmente a los migrantes de Venezuela, ayudándolos con información, y a los demás también en estado de vulnerabilidad», dijo el gobernante.

Sostuvo que esa es la información que maneja y que esa entidad está establecida en todas las partes del mundo. «Esas organizaciones no tienen que ver en nada con un centro de refugiados, que no aceptaríamos nunca, y que tampoco creo que informen o defiendan o vayan a la justicia a defender algún tema de los migrantes, sino que les dan información, eso es lo que yo he leído».

De su lado, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, reveló que nunca le fue comunicada la inslatación de esa oficina.

«Nunca nos comunicaron la instalación de esa oficina, cuando sale la información, yo llamo al representante, (…) con quien hemos trabajado en otros temas sobre todo con el tema de los venezolanos residentes en República Dominicana, y yo le digo (…) tienen que rendirme esa información, porque esa información se está atribuyendo de que se va a abrir una oficina de la cual no tenemos conocimiento. Él inmediatamente hizo el desmentido, porque no nos habían comunicado a nosotros, que somos el órgano que diseña la política migratoria en la República Dominicana», explicó el funcionario.

La ONU suspendió la inauguración de dicha oficina, luego de que se viralizara que se trataba de un centro para refugiados a haitianos, información que negó.

Fuente: el Nuevo Dario