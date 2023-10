Abinader convoca reunión de alto nivel por brote de dengue

Send an email

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, convocó este miércoles a una reunión de alto nivel con el propósito de ampliar y fortalecer las operaciones destinadas a erradicar la población del mosquito Aedes Aegypti y contrarrestar el brote de dengue en el país.

Mediante una nota de prensa de la Presidencia se informó que a pesar de la «ligera disminución» que se ha observado en la propagación de la enfermedad, «el gobierno se encuentra comprometido en intensificar las acciones en las provincias con mayor incidencia de dengue».

Aseguró que las provincias prioritarias donde se enfocarán estos esfuerzos son las siguientes: Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, Barahona y Montecristi. También el Distrito Nacional.

La reunión de trabajo se llevará a cabo este mismo miércoles 18 de octubre, a las 6:00 p.m. en el Palacio Nacional. El mandatario estará acompañado de destacados funcionarios y líderes de instituciones clave del país.

Los funcionarios convocados son:

Ministro de la Presidencia, Joel Santos

Ministro de Salud, Daniel Rivera

Ministro de Educación, Ángel Hernández

Ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa

Ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión

Ministro de Medioambiente, Miguel Ceara

Director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama

Director de Promese, Adolfo Pérez

Presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza

Director del Centro de Operaciones de Emergencia, Juan Manuel Méndez

Director de la Defensa Civil, Juan Salas

Director de la Cruz Roja, Gustavo Lara

De acuerdo a la Presidencia, esta reunión «representa un paso significativo en la lucha contra el dengue y subraya el compromiso del gobierno en abordar este importante problema de salud pública«.

Salud confirma dos nuevas muertes por dengue

El Ministerio de Salud Pública confirmó este miércoles dos nuevas muertes por dengue, elevando aonce el total de defunciones, con una letalidad de 0.08 %.

La información fue ofrecida por el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, quien resaltó que el país se ha mantenido «con transparencia nacional e internacional» al momento de presentar la situación de este virus transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Los casos sospechosos de dengue continúan en ascenso en el país con un total de 12,991 reportes desde el inicio de año, siendo 1,108 los detectados durante la semana epidemiológica número 40.

«Luego de que tuvimos la declaración del brote, se ha visto cómo la curva ha empezado a descender y tenemos más de cinco semanas en un descenso sostenido de casos reportados», acotó el galeno.

Pérez señaló que el 78 % de las notificaciones se están registrando de manera oportuna y el 6 % de manera tardía, el resto, con un ligero retraso.

No ocultan datos

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, garantizó la transparencia de los datos suministrados y pidió no politizar el tema de la epidemia por dengue.»Es muy delicado ocultar datos. No podemos ocultar una verdad porque haríamos daño al seguimiento de los pacientes… El dengue no puede ser político», declaró.

Sociedad de Pediatría dice la situación del dengue está «muy difícil»

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, Rosa Acevedo, reconoció ayer que el país vive una «situación epidemiológica muy difícil» a causa del virus del dengue que mantiene abarrotadas las emergencias de clínicas privadas y hospitales.

La especialista aseguró que «para nadie es un secreto que tenemos una epidemia por fiebre y dengue desde hace unos meses. La población infantil ha sido la más afectada, pero no es la única».

Acevedo se refirió a los boletines emitidos por la Dirección General de Epidemiología (Digepi), cuya última actualización permite ver datos solo hasta la semana número 37.

Fuente: DL