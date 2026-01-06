Abinader deja sin cargo a tres altos funcionarios

Con la emisión del Decreto núm. 2-26, el Poder Ejecutivo ejecutó ajustes en áreas estratégicas de la administración pública al inicio de 2026. La disposición, dada a conocer este martes por el presidente Luis Abinader, redefinió varias posiciones clave del Gobierno y dejó sin cargo, por ahora, a tres funcionarios que ocupaban puestos de primer nivel.

Las nuevas designaciones y las derogaciones expresas de decretos anteriores provocaron la salida del entonces ministro de Agricultura, del coordinador del Gabinete de Políticas Sociales y del director general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Ministerio de Agricultura y políticas sociales

En el Ministerio de Agricultura, el decreto dispuso la designación de Francisco Oliviero Espaillat como nuevo titular de la cartera. Esta decisión dejó sin cargo a Limber Cruz López, quien encabezaba esa institución desde agosto de 2020. Para ello, fue derogado el artículo 15 del Decreto núm. 324-20, que sustentaba su nombramiento.

En el Gabinete de Políticas Sociales, la designación de Geanilda Vásquez como nueva coordinadora implicó la salida de Tony Peña Guaba, quien ocupaba esa posición desde el inicio de la actual gestión gubernamental. En este caso, el decreto dejó sin efecto disposiciones contenidas en los decretos núm. 311-20 y 750-22.

Cambios en la DGII

Otro de los movimientos relevantes se produjo en la Dirección General de Impuestos Internos. La designación de Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni como director general de la entidad dejó fuera del cargo a Luis Valdez Veras, quien dirigía la institución responsable de la recaudación tributaria del Estado.

Para formalizar este cambio, fue derogado el artículo 3 del Decreto núm. 329-20. Con estas decisiones, el Gobierno avanza en un proceso de reordenamiento administrativo que marca el inicio del nuevo año institucional.

