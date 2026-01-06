Nacionales

Abinader designa a Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón como ministro de Industria, Comercio y Mipymes

“Yayo” Sanz Lovatón, quien desde el año 2020 fungía como director de la Dirección General de Aduanas, fue designado mediante el decreto número 3-26.

El presidente Luis Abinader designó este martes a Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón como nuevo ministro de Industria, Comercio y Mipymes en sustitución de Víctor “Ito” Bisonó, quien se desempeñaba en el cargo desde 2020.

En el ámbito político, Sanz Lovatón se desempeña como actual secretario nacional de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), siendo miembro de la Dirección Ejecutiva y fue director político de la campaña presidencial de Luis Abinader en 2020.

Es abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con una maestría en Derecho Internacional del Centro de Estudios Estratégicos de París.

Fue profesor universitario en PUCMM, APEC y UNIBE entre 2003 y 2016, y socio gerente de la firma Staff Legal, SRL, desde 2004 hasta 2020.

FUENTE: LISTIN DIARIO

