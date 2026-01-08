Abinader designa a Julio César Landrón como nuevo director del SNS

El presidente de la República, Luis Abinader, designó este jueves a Julio César Landrón de la Rosa como nuevo director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), en sustitución del doctor Mario Lama, quien presentó su renuncia al cargo.

La designación está contenida en el Decreto núm. 6-26, emitido el 8 de enero de 2026, mediante el cual el mandatario oficializa el relevo en la conducción del principal órgano responsable de la red pública de servicios de salud del país.

Landrón de la Rosa asume la dirección del SNS tras desempeñarse como director general del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, centro que bajo su gestión registró avances en áreas como modernización de servicios, fortalecimiento de la atención médica y eficiencia administrativa.

El doctor Mario Lama ocupó la dirección ejecutiva del SNS desde el año 2020.

Fuente: Panorama