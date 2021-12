Abinader destituye a hijo de José Tomás Pérez como vicecónsul en Reino Unido, luego lo nombra en Sudáfrica

SANTO DOMINGO.- Solo un mes después de que el presidente Luis Abinader devinculó de sus funciones como Embajador Alterno de la República Dominicana en Reino Unido, el hijo del dirigente peledeísta José Tomas Pérez ahora se desempeña como consejero en la embajada de la República Dominicana en la República de Sudáfrica, gracias a un decreto emitido por el presidente de la República.

Se recuerda que el 18 de octubre del 2021 el presidente Abinader emitió un decreto mediante el cual derogó el nombramiento de José Tomas Pérez Gautreau, quien estaba nombrado desde el año 2007. El paquete salarial de Pérez Gautreau como Embajador Alterno constaba de US$ 3,000 de salario, US$ 4,000 de dieta, y US$ 6,900 de alojamiento, lo que suma un total de US$ 13,900.

Mensualmente cobraba aproximadamente RD$800,000 pesos. Durante el gobierno de Abinader cobró más de 10 millones de pesos en dicho cargo, sin constancia de que ejerciera labores diplomáticas. Sus actividades más conocidas son las de youtuber y artista.

El nombramiento de Pérez Gautreau como consejero en la embajada de R.D. en Sudáfrica está contenido en el decreto número 657-21 de fecha 2 de noviembre del 2021.

