Abinader destituye a Plutarco Arias como ministro de Salud

Más sobre el médico

Arias ha sido jefe de Servicio de Neumología del Hospital Presidente Estrella Ureña IDSS (2007-2020), médico del Servicio de Neumología en la Unión Médica del Norte (1998-2020), miembro del Consejo de Directores (1998-2000) (2014-2020), exviceministro de Estado de Salud Pública para la región Norte 2000-2004, exprofesor titular de la cátedra Neumología Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 1992-2015, profesor de Difusión de Respiratoria y Trastornos del Sueño de la Sociedad Latinoamericana del Tórax (ALAT) 1982, 1986 Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax (SDNCT) .

En 1986 realizó estudios en la Sociedad Española de Patología Respiratoria (SEPAR), 1993 Current Issues In the Managment of Infectuous Diseases, Puerto Rico, 1995 Federación Centroamericana y del Caribe de Neumología, 1997 Sociedad de Neumólogos del Norte (Neumo Norte), 2000 Academia Europea De Asma, Alergia e Inmunología (AEAAI), 2001 Sociedad de Neumólogos Madrileña (Neumo Madrid) , 2002 European Academy of Allegology and Clinical Inmmunology (EAACI) , 2003 American College of Chest Physicians (ACCP- Chest #262136).

Ha sido presidente Sociedad de Neumólogos del Norte (Neumo-Norte) 2009-2011, Neumólogo del Año de la Sociedad de Neumólogos del Norte (Neumo-Norte) 2013, presidente de Congreso de Neumología de la Clínica Unión Médica del Norte 2008, 2014 y 2019, “Tercera Clasificación de los Trastornos Respiratorios del Dormir” (2016), Enfermedad Ficticia Neurorespiratoria, Comportamiento de la Incidencia de Hidatidosis Pulmonar en 7 años , Linfoma Pulmonar en la Escuela Nacional de enfermedades del Tórax, Madrid, Carcinoma Pulmonar de Células Grandes en Paciente Joven, Desórdenes Respiratorios y Embarazo, Congreso internacional de la Federación Centroamericana y del Caribe de Neumología.

Socio fundador de la Clínica Unión Médica del Norte.

Arias ha integrado directivas médicas de diferentes asociaciones nacionales e internacionales relacionadas con la propia y otras especialidades, ha hecho publicaciones, pertenecido a gremios del sector salud y ha tenido una dinámica participación en la vida social y política.