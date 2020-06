Abinader dice cada día aumenta margen ganará primera vuelta

El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y fuerzas aliadas, Luis Abinader, aseguró ayer en Comendador, Elías Piña, que cada día aumenta la cantidad de movimientos, dirigentes y personalidades que se unen a las propuestas de cambio que ha presentado al electorado, por lo que se amplía el margen en que ganará las elecciones en primera vuelta.

“Con el paso de los días crece el margen con que ganaremos en primera vuelta, ya que no paramos de juramentar miles de personas que quieren ser parte del cambio que junto a un excelente equipo de trabajo implementaremos en el país”, dijo Abinader en Comendador, donde visitó como parte de amplio recorrido que incluyó varios municipios de San Juan.

Reveló que cada día se unen al proyecto presidencial que encabeza prestigiosas figuras independientes, “y destacados dirigentes, familias enteras de personalidades de otros partidos”.

Sostuvo que durante el recorrido por Elías Piña juramentó a decenas de dirigentes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) y de otras organizaciones, “que vienen con sus equipos políticos porque nos han identificado ya como la oportunidad de cambiar el país.

Sin logros. “Ahora los peledeístas llevan 8 años consecutivos dirigiendo el país, y no han resuelto la seguridad, los altos precios de la canasta familiar, ni la salud, el agua potable, y mucho menos la corrupción y la impunidad”, dijo Abinader, tras precisar que mientras el pueblo pasa calamidades “los altos dirigentes del PLD y su cúpula sí han resuelto sus problemas”.

“Cojan lo que le den”. Al referirse a los repartos que hace la campaña del oficialista PLD, el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y fuerzas aliadas dijo que el pueblo “debe coger lo que le den, pues los programas de asistencia se hacen con dinero del Estado, es decir, del pueblo, que no salen del bolsillo de los funcionarios ni de sus candidatos sino del dinero que todos pagamos de impuestos”.

“Cojan lo que les den, pero a la hora de ir a votar el 5 de julio, háganlo por dignidad, conscientes de que un grupo de sinvergüenzas no se puede pasar 4 años engañando y burlándose del pueblo para luego aparecerse con limosnas por unos días que mantendrán a la gente en la miseria de siempre”, dijo.