Justicia

Abinader dispone extradición de tres dominicanos a Estados Unidos

El Poder Ejecutivo autorizó la extradición de Louis Júnior Rodríguez Serrano o “Lowi Júnior Rodríguez Marte”, Wady Joel Díaz Meléndez y Gerardo Heriberto Núñez Núñez.

El presidente, Luis Abinader, mediante los decretos 41-26, 42-26 y 43-26, dispuso la entrega en extradición de tres dominicanos, quienes fueron solicitados por Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de activos, asesinato, fraude, entre otros.

El Poder Ejecutivo autorizó la extradición de Louis Júnior Rodríguez Serrano o “Lowi Júnior Rodríguez Marte”, Wady Joel Díaz Meléndez y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, para que respondan ante la ley, por los actos que se le imputan.

Rodríguez Serrano es acusado de asociación delictuosa para cometer fraude por medios electrónicos y por correo postal, en violación del título 18 del Código de los Estados unidos, sección 1349; asociación delictuosa para lavado de activos resultantes del fraude electrónico y postal, en violación del título 18, Código de los Estados Unidos, sección 1956, Lavado de activos, entre otros delitos.

En tanto que, Wady Joel Díaz Meléndez, enfrenta cargos por asesinato en primer grado, en violación del capítulo 265, Leyes Generales de Massachusetts, sección 1.

Por su parte, Gerardo Heriberto Núñez Núñez deberá comparecer ante la justicia estadounidense por asociación delictuosa para cometer lavado de activos, en violación del título 18, código de los Estados Unidos.

Fuente: Listín Diario

