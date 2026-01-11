Abinader encabeza primer Consejo de Gobierno de 2026 en medio de cambios en el gabinete

El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezan este domingo el primer Consejo de Gobierno de 2026, en un contexto marcado por cambios importantes en el tren gubernamental.

La reunión se celebra en el Palacio Nacional y llega en medio de una reconfiguración del gabinete, que ha incluido nuevas designaciones, salidas de funcionarios y rotaciones que el propio Abinader ha definido como “estratégicas”.

La reunión del gabinete será a día completo, según informó Presidencia en un comunicado.

Estará “orientada a elevar los niveles de eficiencia, transparencia y participación social en las acciones priorizadas del Gobierno”, explicó.

También se dará seguimiento a 10 metas presidenciales que resumen el programa del gobierno de este año.

Los funcionarios “se organizarán en mesas de trabajo temáticas y sectoriales, para revisar la planificación y el presupuesto del 2026 a la luz de de una lista de prioridades trazadas por el presidente Abinader”, indicó Presidencia.

El jefe del Estado llegó al salón del Consejo de Gobierno a las 11:33 de la mañana.

Este Consejo de Gobierno se produce cuando Abinader se encamina a cumplir seis años al frente del Poder Ejecutivo.

Este inicio de año lo ha denominado como una “nueva etapa” de su gestión.

“Iniciamos una nueva etapa de nuestro gobierno, con el que aspiramos a dejar una transformación que traiga consigo un mejor futuro y una mejor calidad de vida para todos los dominicanos”, dijo el mandatario al anunciar los primeros cambios.

Hasta el momento, el presidente ha realizado ocho movimientos en su equipo, entre rotaciones internas y nuevas designaciones.

Según reveló el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, se esperan “otros cambios más” en los próximos días.

El encuentro del Consejo de Gobierno también se da en un ambiente de descontento social hacia la administración, marcado principalmente por el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El expediente involucra al exdirector de Senasa, Santiago Hazim, así como a otros exfuncionarios, quienes actualmente cumplen prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Hazim fue un dirigente importante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que impulsó las dos victorias electorales de Abinader.

