Abinader enfrentaría en 2024 el liderazgo de Leonel y al PLD

La repostulación del actual presidente Luis Abinader “es evidente”, afirmó la noche del sábado Nelson Espinal Báez, en un escenario en el que “el que puede ir y tiene condiciones para ganar (Leonel Fernández) no tiene partido y el que tiene partido (Danilo Medina) no puede constitucionalmente ser candidato a presidente”.

“Leonel Fernández tiene el liderazgo, pero no tiene el PLD (Partido de la Liberación Dominicana); Danilo Medina tiene el PLD pero no es posible que sea el candidato del PLD”, puntualizó Espinal Báez, catedrático de la Universidad de Harvard.

El experto en resolución de conflictos señaló que en los próximos años “la oposición se sentirá con más fuerza buscando el poder”, pero se tendrá que enfrentar a un gobierno de Luis Abinader que “en gestión de crisis lo ha hecho muy bien… el turismo, el año escolar, lucha anticovid”.

Entrevistado por Pablo McKinney en el programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, el catedrático universitario consideró que pese a la historia de administraciones perredeístas que tienen que afrontar graves dificultades nacionales, “en gestión de crisis, el (actual) gobierno ha sido muy bueno”, y habría demostrado que está “cambiando el curso de la historia”.

No obstante, Espinal Báez señala que “hay un problema: cada ministerio se ve estanco del gobierno. Se ven feudos, como estancos separados”, lo que a su juicio no es conveniente para la gestión de Abinader.

En una entrevista realizada recientemente por el comunicador Sergio Carlo, Luis Abinader admitió que todavía no ha decidido si se va a presentar como candidato presidencial a los próximos comicios de 2024.

“Te lo digo con toda sinceridad, yo no tengo decisión; realmente hoy yo no he decidido si voy a ir a una reelección o no y no tengo que decidirme ahora; ahora lo que sí sé es que estoy trabajando 16 horas diarias para atender un Gobierno en circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo”, expresó el mandatario tras ser entrevistado por el comunicador Sergio Carlo.

Sugerencias

“Abinader debe tener, en estos dos años (que le faltan) un gobierno unificado con una comunicación holística para superar los estancos separados donde no se ve una uniformidad”, apuntó Espinal Báez.

Manifestó que parte de la cultura del viejo Partido Revolucionario Dominicano (PRD) “se mantiene en el PRM, es una realidad, con una clara intención de no repetir viejos vicios”.

En su opinión, “una de las más fuertes matrices de oposición del PRM, es el mismo PRM”, sin especificar quienes encarnar esa oposición y cuáles son sus diferencias políticas fundamentales.

Conflictos mundiales

Sobre la actual guerra de Rusia, Espinal Báez dijo que cuando se derrumbó la Unión Soviética, a Rusiano se le ofreció un espacio de convivencia aceptable, por lo que con el tiempo surgió un líder como Vladimir Putin, que quiere una Rusia fuerte y occidente no le da garantías de fronteras seguras.

Consideró que Rusia es una nación dominada por “capitalismo corrupto”, mientras que otro país influyente en la esfera mundial, China, es un capitalismo de Estado sin corrupción.

Espinal Báez sustentó la tesis de que la guerra de Ucrania y otros probables conflictos deben de solucionarse sobre la base de dar garantías a Rusia de que sus fronteras no serán bases militares de la Organización del Atlántico Norte (OTAN).

Fuente: LD