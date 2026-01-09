Abinader entrega 580 apartamentos para familias del Gran Santo Domingo

El presidente Luis Abinader entregó este viernes 580 títulos definitivos de propiedad de apartamentos a igual número de familias residentes en distintos sectores del Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este.

De los 580 títulos entregados, 253 corresponden al sector Sabana Perdida, Santo Domingo Norte; 120 a Villa Progreso del Este, 171 a Invivienda, Cancino y Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo Este; y 36 al sector Mairení, en el Distrito Nacional, beneficiando directamente a cientos de hogares que tenían más de 20 años esperando la certificación legal de propiedad de sus viviendas.

Durante el acto, realizado en el Polideportivo de Invivienda, Santo Domingo Este, Abinader expresó que esta es una de las actividades que más satisfacción le produce como presidente, porque representa justicia social para quienes por años esperaron este derecho.

“Por eso estamos muy contentos y seguiremos trabajando y este es de los días que se nos hace más alegre y más fácil y con mucha más satisfacción gobernar, cuando estamos haciendo un acto de justicia como es entregarle el título que por muchos años, por décadas ustedes estaban ocupando esa propiedad y ya hoy es legalmente de ustedes”.

El mandatario exhortó a las familias a cuidar esos títulos que representan seguridad y dignidad para sus hogares y les expresó emocionado “ustedes entraron por esa puerta y cuando salgan van a salir con paz, con tranquilidad, con justicia, pero además con un valor muy superior de su propiedad que el que ustedes tenían, porque ya hoy tienen su título de propiedad, lo tienen sus títulos, lo tienen y esto es lo positivo”.

Explicó que, a partir de ahora, los beneficiarios pueden acceder al sistema financiero formal, solicitar préstamos para mejorar sus viviendas o emprender negocios, sin depender de mecanismos informales, contribuyendo así a dinamizar la economía.

El presidente Abinader indicó que este proceso ha sido más complejo de lo previsto, especialmente en el caso de los apartamentos, debido a irregularidades acumuladas durante gobiernos anteriores, donde incluso se llegaron a asignar dos y hasta tres veces los mismos inmuebles. Aun así, afirmó que el esfuerzo ha valido la pena, porque hoy los residentes de los sectores beneficiados entran al acto con incertidumbre y salen con paz, justicia y seguridad jurídica.

Abinader resaltó que, por primera vez están entregando títulos de propiedad de apartamentos y recordó que muchos de estos proyectos de vivienda quedaron inconclusos durante gestiones pasadas y que, por un compromiso moral y humano, su gobierno decidió terminarlos y completar el proceso legal que hoy culmina con la entrega formal de los títulos.

Finalmente, el jefe de Estado anunció que el proceso de titulación continuará en distintos puntos del país, incluyendo el Distrito Nacional, donde se prevé la entrega de miles de títulos en barrios populares, reafirmando el compromiso de su gobierno con la legalidad, la equidad y la dignidad de las familias dominicanas.

El proceso de titulación incluyó asesoría gratuita y la exoneración de los gastos legales, como parte del compromiso gubernamental de eliminar las barreras económicas que históricamente han limitado el acceso de las familias a la formalización de sus inmuebles y forma parte de la política de titulación masiva del Gobierno, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica de las familias dominicanas, fortalecer su patrimonio y facilitar el acceso a crédito y oportunidades de desarrollo.

De su lado, el viceministro del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Ney García, manifestó que con esta entrega de títulos se hace justicia, se cumple una promesa, y, sobre todo, se devuelve tranquilidad y dignidad a cientos de hogares.

“Este logro es un esfuerzo conjunto del gobierno del presidente Luis Abinader, que ha puesto como prioridad llevar soluciones reales a nuestra gente. Porque tener un techo es importante, pero tener el título de tu techo es lo que realmente da paz” dijo García.

En tanto, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez, señaló que las instituciones no escatiman esfuerzos para lograr cumplir con las metas que ha trazado el presidente Abinader y lograr llevar paz y seguridad a tantas familias.

“Este es un acto especial, porque este es un acto de entrega de títulos de apartamentos, unidades funcionales y todo el que conoce el procedimiento bajo la Ley, sabe las dificultades que se presentan para poder ejecutar proyectos y titulación de apartamento y por mucho tiempo hemos estado trabajando de manera incansable para lograr poder entregar alrededor de más de 13,000 títulos que tenemos en carpeta” informó Méndez.

Visiblemente emocionada habló en representación de los titulados la señora Andrea Severino, quien expresó que al ser dotados de sus títulos de propiedad pueden dormir tranquilos sabiendo que nadie los va a sacar de sus hogares, pasando de la angustia de heredar deudas y miedo, a la paz de dejar un hogar seguro y un tesoro que devuelve dignidad, tranquilidad y futuro. “Somos propietarios, nadie nos va a sacar de nuestros hogares. Señor presidente, en nombre de todas las familias aquí representadas gracias del alma”.

En el acto que fue organizado por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) y la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, estuvieron presentes la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana; el alcalde del municipio de Santo Domingo Este, Dio Astacio y los directores de Bienes Nacionales y honorífico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y Corde, Rafael Burgos Gómez y de Catastro Nacional, Héctor Pérez Mirambeaux.

Fuente_ N Digital