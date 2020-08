Abinader es presionado por empleos e indisciplina interna del PRM

Send an email

A tan solo una semana del gobierno de Luis Abinader afloran problemas a lo interno del gobernante Partido Revolucionario Moderno, asociados a disgustos por cargos, indisciplina partidaria y hasta suspensión de dirigente.

El presidente Luís Abinader recibe la presión de la militancia y dirigencia a todos los niveles del PRM, conglomerado que viene de pasar 16 años en la oposición.

Ramón Alburquerque, un legendario dirigente de esa organización, expresidente del PRD y expresidente del Senado, hizo público su disgusto y no aceptó el cargo de presidente de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), argumentando que no fue el cargo acordado con el presidente Abinader.

Alburquerque no reveló el cargo que habría pactado con Abinader, pero consideró insignificante en el que fue designado porque la “presidencia ejecutiva” de EGEHID está “sin funciones”.

Sobre el particular, el vocero del bloque de diputados del PRM, Julio Furcal, definió a Alburquerque como un dirigente valioso y estima que habrá una solución ante su disgusto.

El presidente del comité provincial de San Pedro de Macorís, Héctor Luís Febles, envió una carta al presidente Abinader en la que se ve compelido a denunciar y poner de su conocimiento, la injusticia, discriminación y exclusión en la cuota de empleos del gobierno, que hasta ahora, han llegado a San Pedro de Macorís.

Expresa que los únicos beneficiados pertenecen al sector de Nelson Arroyo, quien además del merecido nombramiento en INDOTEL, tiene los empleos del ayuntamientos, la Gobernación Provincial, La Regional V de salud y la Provincial, las Direcciones de los hospitales, Educación, Pasaportes, Medio Ambiente, Obras Públicas, ingenio Porvenir con más de 300 empleos, Plan Social,. “Absolutamente todo. No hay exageración. No ha habido ni equidad, ni proporcionalidad. No tengo un solo empleo del gobierno, se suponía que por nuestro aporte, trabajo político, acercamiento y lealtad con el líder y hoy presidente de la República, tendríamos la facilidad para colocar algunos compañeros. Estamos frente a una arbitrariedad execrable”, indicó.

Le hizo saber que se ha desconocido e irrespetado su autoridad legítima e institucional y el mandato al consenso para canalizar los nombramientos a través de la Comisión reglamentada por el partido.

El vocero de la bancada perremeísta en la Cámara Baja definió como normal estos disgustos, pero pidió paciencia.

Mientras que en Mao, Valverde, el PRM se vio en la necesidad de suspender a Darinel Valdez de las filas de la organización, hasta tanto su caso sea ventilado ante la Dirección Ejecutiva con propuesta de expulsión.

Valdez está acusado de golpear salvajemente al exalcalde del municipio de Laguna Salada, Alberto Polanco.

“Desautorizamos ese tipo de acontecimientos que difieren con la disciplina, la moral y el respeto a los estatutos y principios del PRM”, argumenta la entidad.

