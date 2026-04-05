Actualidad

Abinader llama a retornar con prudencia tras asueto de Semana Santa

Vidal Sepulveda Send an email 5 de abril de 2026
31 Se lee en 1 minuto


Escuchando artículo…
0:00 / 0:00

El presidente de la República, Luis Abinader, exhortó a la población a retornar con prudencia a sus hogares tras el asueto de Semana Santa, respetando las normas de tránsito y las orientaciones de los organismos de socorro.

El mandatario instó a los ciudadanos a conducir con calma y a respetar los límites de velocidad, al tiempo que recordó la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar accidentes en las vías.

“Regresa con máxima prudencia, respetando los límites de velocidad y las orientaciones de los organismos de socorro”, expresó el jefe de Estado.

Asimismo, enfatizó que la protección de la vida es una responsabilidad compartida, al señalar que “cuidar la vida es un compromiso de todos”.

El presidente reiteró que la prioridad es la seguridad de la población durante el retorno, destacando que cada familia espera la llegada segura de sus seres queridos.

Fuente: El caribe.

Vidal Sepulveda Send an email 5 de abril de 2026
31 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Acueducto de Hato Damas supera los RD$1,200 millones y aún se espera su entrega definitiva

Hace 9 horas

“De tiguere a tiguere”; Pacheco y “El Piro” de Somos Pueblo se enfrentan por ley mordaza en nuevo Código Penal

Hace 6 días

Investigación descarta falla del motor en accidente de avión de paracaidismo que dejó 12 muertos

Hace 1 semana

¿Sesenta años de cárcel? el cúmulo de penas y la nueva justicia que comienza a tomar forma en República Dominicana

Hace 2 semanas
Botón volver arriba