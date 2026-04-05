Abinader llama a retornar con prudencia tras asueto de Semana Santa

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El presidente de la República, Luis Abinader, exhortó a la población a retornar con prudencia a sus hogares tras el asueto de Semana Santa, respetando las normas de tránsito y las orientaciones de los organismos de socorro.

El mandatario instó a los ciudadanos a conducir con calma y a respetar los límites de velocidad, al tiempo que recordó la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar accidentes en las vías.

“Regresa con máxima prudencia, respetando los límites de velocidad y las orientaciones de los organismos de socorro”, expresó el jefe de Estado.

Asimismo, enfatizó que la protección de la vida es una responsabilidad compartida, al señalar que “cuidar la vida es un compromiso de todos”.

El presidente reiteró que la prioridad es la seguridad de la población durante el retorno, destacando que cada familia espera la llegada segura de sus seres queridos.

Fuente: El caribe.