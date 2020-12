Abinader: Los peligros de la democracia de audiencia

Si la renunciada Kimberly, sin haber firmado un libramiento u oficio dejó el Gobierno por cuestionamientos a situaciones previas a su designación y, ha sido colocado en el ojo del huracán Peña Guaba por hacer lo que desde hace semanas se venía pidiendo, aunque errara en el procedimiento y, a ninguno, ni sus compañeros los defendieron… el temor a la red paraliza a la Administración, que esta enredada en su propia soga, secuestrada sin saber de quién.

Igual a como se hizo en “fase” el Estado dispuso ayudar a los músicos es una asistencia y, el error no está en donde indica Contrataciones, sino en el hecho de que se entregó a los directores y no directamente a los músicos como debió ser; los funcionarios no pueden delegar sus atribuciones y responsabilidades.

La labor de los funcionarios públicos en un Estado Social y Democrático de Derechos la ciudadanía puede y debe controlarla; se controla, conforme dicta la Constitución en su artículo 139 a través de los tribunales, dejarla a la red ha sido un error que afectará sensiblemente las ejecutorias del Gobierno: Es más fácil subir un chisme que apoderar al tribunal de una instancia.

La Democracia en un Estado como el definido en el artículo 7 de la Constitución tiene sus instituciones y contempla los medios para controlarlas, a ellas y a sus agentes: Ojalá que el 2021, traiga ánimos renovados para que el Presidente Abinader nos conduzca por sus caminos y, aleje al país de gritos y tumultos que provocan injusticias e inestabilidad.