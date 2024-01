Abinader moviliza San Juan junto a Hanoi Sánchez

Send an email

El presidente Luis Abinader movilizó este viernes la provincia de San Juan con una larga caravana a través de varios sectores junto a Hanoi Sánchez, alcaldesa y aspirante a repetir por cuarta vez en el cargo.

Le acompañaron el director de su campaña, José Ignacio Paliza; Ramón Alburquerque, perdedor en las primarias por la candidatura presidencial, entre otros dirigentes.

Sánchez es la candidata del Partido Revolucionario Moderno (PRM) tras haber abandonado Fuerza del Pueblo en 2021, luego de ganar las elecciones del 2020. Había sido alcaldesa en dos períodos por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Su principal contrincante es Lenin de la Rosa, por el PLD y la Alianza opositor a llamada Alianza Rescate RD.

El recorrido comenzó pasado las 2:00 de la tarde y estuvo marcado por la desorganización en algunos aspectos. El recorrido no comenzó donde se anunció, la ruta no fue informada y los militantes esperaban unas palabras del presidente que se prometieron pero no se cumplieron.

Los militantes se apostaban en varias esquinas de la larga ruta para esperar el paso del mandatario, muchos de ellos con cerveza y botellas de ron en mano.

Recorrieron los barrios Manoguayano, Guachupita, Villa Flores, Centro de la Ciudad, Ensanche Anacaona, Los Cartones y La Lata.

La caravana terminó con una reunión con la alcaldesa y la dirección del PRM en la Gobernación de San Juan. A pocos metros, decenas de personas se concentraron en el Arco del Triunfo, monumento en la entrada de San Juan.

El tumulto de gente a pie, motores y vehículos de cuatro gomas obstaculizó el tránsito en gran parte de la ciudad sureña.

Fuente: DL