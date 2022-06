Abinader pone la mira en el 24

Abina­der lanzó ayer el grito de campaña electoral del Partido Revolucionario Moderno (PRM), duran­te un acto en el que fueron instaladas las nuevas au­toridades de esa organiza­ción oficialista.

“No mire pa’ trá”, dijo el presidente, repetidas ve­ces, en un claro mensaje dirigido a la masa de vo­tantes que habrá de recu­rrir a las urnas en 2024.

Abinader advirtió de que el tiempo de los otros mandatos “ya caducó”.

Sus declaraciones se pro­dujeron durante el desa­rrollo de una jornada po­lítica en el Palacio de los Deportes “Virgilio Travieso Soto”, donde el mandatario dejó clara su disposicion de buscar un segundo manda­to presidencial.

Durante su intervención en el evento, que tuvo como propósito la entrega de cer­tificados a las nuevas auto­ridades del Partido Revolu­cionario Moderno (PRM), Abinader sostuvo que esa organización política es el resultado de una vocación democrática contraria al caudillismo partidario.

De igual forma, desta­có que hace casi dos años el trabajo y la promesa de cambio hicieron que el pue­blo los convirtiera en la ma­yor fuerza política del país y que hoy confirman que los dominicanos sabían lo que hacían cuando los eligieron para dirigir los destinos de República Dominicana.

Tras puntualizar que le ga­naron por mucho al Partido de la Liberación Dominica­na (PLD), el mandatario fue enfático al indicar que el tiempo de ese ente po­lítico “ya pasó”, y que “aunque hoy intenten vol­vernos a engañar, los do­minicanos tenemos me­moria y sabemos que donde mejor están(los pe­ledeístas) es en la oposi­ción; donde pueden gritar, pero no pueden dañar la vida de la gente y aprove­charse del gobierno”.

Del mismo modo, Abina­der resaltó que los demás aspirantes a la presidencia en el próximo evento elec­toral “tienen el descaro de presentarse con las mismas caras, los mismos persona­jes con quienes gobernaron, y no hicieron absolutamen­te nada por el país”.

Abinader a la oposición

“Que aporten o que se apar­ten”, fue el mensaje del pre­sidente Abinader dirigido a aquellos lidres de partidos políticos que tienen la in­tención de alcanzar el po­der.

Confesó que los mandata­rios anteriores se quejan de problemas que “nunca su­pieron resolver”, y citó los casos de la inflación y la de­lincuencia que, a su juicio, alcanzaron cifras récord en aquellos gobiernos.

Proclamó ante más de 400 personas que su gobierno ha logrado que el país sea ejemplo para otros.

“Ya no ocupamos los pri­meros lugares de la corrup­ción mundial, sino los del crecimiento y la ejemplari­dad”, dijo el jefe de Estado.

“Somos el partido que representa a todos los dominicanos, a los cam­pesinos, obreros, jóve­nes, profesionales, muje­res, empresarios. Somos el partido de todos. So­mos el partido que me­jor representa a al país”.

Asimismo, resaltó cualidades que entiende han caracterizado a su partido.

“Somos el partido que representa a todos los dominicanos, a los campesinos, obreros, jóvenes, profesionales, mujeres, empresarios. Somos el partido de todos. Somos el partido que mejor representa a la República Dominicana”, dijo.

Para culminar el discurso que ofreció por un lapso aproximado de 16 minutos, el presidente dominicano invitó a todos los ciudadanos a “no mirar hacia atrás”.

“El pasado es corrupción e impunidad, no mires atrás, el pasado es despilfarro e ineficiente, no mires atrás… Mira pa’ lante, no mires pa’tras”, concretó Abinader mientras todos los presentes vociferaban “cuatro años más”.

“Cultura perversa y corrupta”

Al pronunciar el discurso central del acto, el mandatario expresó que en el año 2020 el PRM le ganó en las urnas a una cultura perversa y corrupta que se basaba en los intereses particulares por encima del interés general.

En ese mismo sentido puntualizó que, «el pueblo llevó a la presidencia al Partido Revolucionario Moderno porque se convenció de que los que gobernaron ya no representaban los intereses colectivos, porque habían colocado las ambiciones personales y grupales de sus dirigentes por encima de los intereses de los dominicanos».

Agregó además que, los ciudadanos no deben olvidar que el verdadero triunfo de un partido político no se alcanza únicamente cuando se consigue el poder, sino cuando este poder se utiliza para servir al pueblo y para solucionar los problemas reales de la gente».

Manifestó que esa organización política fue fundada para defender la democracia, ya que nacieron para devolver la dignidad a un país que pedía a gritos libertad, justicia, igualdad de oportunidades y trabajo.

Comunicado de prensa del PRM

Santo Domingo.- La militancia y alta dirección del Partido Revolucionario Moderno manifestó su completo apoyo a la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, entregó certificados a los dirigentes electos y activó su principal activo en materia de estrategia de campaña y quién fuera el jefe de campaña presidencial Roberto Fulcar, a quien propusieron como presidente de la Comisión Nacional de Estrategia.

En el acto de entrega de certificados a los miembros de la dirección política, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza destacó los aportes de Roberto Fulcar y de César Cedeño, proponiendo al primero para presidir la Comisión Nacional de Estrategia del Partido.

Fulcar fue el jefe de campaña del pasado proceso electoral del 2020, un inteligente comunicador político de amplio arraigo en el seno de esa organización, y el gestor de importantes estrategias que fueon claves para la victoria al PRM.

Deligne Ascención, coordinador de la Comisión Organizadora de la Convención, entregó los certificados de elección a José Paliza y Carolina Mejía como presidente y secretaria general respectivamente; así como a tres vicepresidentes y tres subsecretarios generales.