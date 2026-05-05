Abinader reafirma su postura en llamada a Planeta Alofoke sobre mina en San Juan

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Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, participó la noche de este lunes en una llamada telefónica con el empresario y comunicador Santiago Matías durante la transmisión del reality show Planeta Alofoke, donde reiteró la decisión de detener el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan de la Maguana.

Durante la intervención, Matías destacó la reacción positiva del público ante el anuncio presidencial, asegurando que millones de personas conectadas respaldaban la medida. Acto seguido, solicitó autorización para poner al mandatario en el aire, a lo que este accedió.

En sus declaraciones, el jefe de Estado insistió en que su gobierno no había otorgado permisos de explotación, aclarando que el proyecto se encontraba únicamente en fase de estudios ambientales.

“Nosotros siempre hemos escuchado al pueblo (…) decidimos detener todo el proceso y todas las acciones del proyecto Romero porque, con la cantidad de personas que se opone a ello, no es viable”, expresó Abinader.

Asimismo, indicó que la iniciativa queda suspendida independientemente de los resultados que pudieran arrojar los estudios de impacto ambiental, reiterando que “en este momento ese proyecto no es viable”.

De su lado, Matías agradeció al presidente por atender el reclamo ciudadano y valoró su postura como una muestra de liderazgo democrático. También aprovechó para reconocer el respaldo brindado por el mandatario a su plataforma digital, destacando recientes logros como la obtención de un récord Guinness.

La conversación concluyó en un tono cordial, con agradecimientos mutuos y un mensaje del presidente reiterando su disposición de seguir escuchando a la población.

Fuente: De Ultimo Minuto