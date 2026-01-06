Nacionales

Abinader remenea su Gobierno, nombra nuevos ministros y otros funcionarios

Jefry Sanchez Send an email Hace 18 minutos
16 Se lee en 1 minuto

Mediante el decreto 2-26, firmado este martes, el presidente Luis Abinader introdujo cambios importantes en su Gobierno:

Francisco Oliverio Espaillat Bencosme es el nuevo ministro de Agricultura, en sustitución de Limber Cruz.

Gloria Reyes, ministra de la Mujer. Sustituye a Mayra Jiménez.

Mayra Jiménezdirectora de Desarrollo Social Supérate. Sustituye a Gloria Reyes.

Geanilda Vásquez, coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, en sustitución de Tony Peña Guaba.

Geanilda Vásquez, coordinadora de Políticas Sociales.-

Pedro Porfirio Urrutia, director general de Impuestos Internos, en sustitución de Luis Valdez.

Fuente: N Digital

Deja tu comentario

Jefry Sanchez Send an email Hace 18 minutos
16 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

RD afirma no reconoce al régimen de facto en Venezuela y plantea hoja de ruta para una transición democrática

Hace 29 minutos

Abinader intercambia roles: Gloria Reyes pasa al Ministerio de la Mujer y Mayra Jiménez a Supérate

Hace 1 hora

Decreto de Abinader destituye a Peña Guaba; Gloria Reyes y Geanilda Vásquez movidas de puestos

Hace 2 horas

Detienen a tres hombres durante investigación por desaparición de una niña en Puerto Plata

Hace 2 horas
Botón volver arriba