Nacionales
Abinader remenea su Gobierno, nombra nuevos ministros y otros funcionarios
Mediante el decreto 2-26, firmado este martes, el presidente Luis Abinader introdujo cambios importantes en su Gobierno:
–Francisco Oliverio Espaillat Bencosme es el nuevo ministro de Agricultura, en sustitución de Limber Cruz.
–Gloria Reyes, ministra de la Mujer. Sustituye a Mayra Jiménez.
–Mayra Jiménez, directora de Desarrollo Social Supérate. Sustituye a Gloria Reyes.
–Pedro Porfirio Urrutia, director general de Impuestos Internos, en sustitución de Luis Valdez.
Fuente: N Digital
