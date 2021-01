Abinader suspende a Faña como director del IAD

El presidente Luis Abinader suspendió este martes de manera temporal a Leonardo Faña de la dirección general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), luego de que fuera acusado por una empleada de ese organismo de abusar de ella sexualmente.

Una nota de Presidencia aseguró que la medida se adopta «como consecuencia» de la denuncia formulada en contra del funcionario por supuesta agresión sexual.

El texto legal aplicado por el Poder Ejecutivo como máxima autoridad de la Administración, establece que cuando para realizar una investigación judicial o administrativa, fuere conveniente a los fines de la misma suspender a un servidor público, procedería hasta por sesenta días continuos, siendo posible la prorrogación de esta por una sola vez.

La información precisó, además, de que Faña solicitó esta misma tarde una licencia en sus funciones al presidente Abinader para enfrentar «sin tropiezos» las acusaciones que les hace una «exfuncionaria de la institución».

En una carta al gobernante, según el parte oficial, Faña expresó que, «me permito, señor presidente, solicitarle una licencia laboral, para con ello, cesante de mis funciones, poder enfrentar sin tropiezos, esta causa política, en la que demostraré mi inocencia, fuere en el plano legal o político».

El funcionario dijo que «nunca se atrevería a manchar el digno nombre» del Gobierno que preside Abinader, al tiempo de reiterar que demostrará su inocencia.

«Nunca me atrevería a manchar el digno Gobierno que usted preside, del que hoy soy parte, por la confianza que ha puesto sobre mis hombros, en esas atenciones me considero inocente y voy a demostrar de manera contundente, que esto es parte de la persecución política que por años he recibido», acotó el funcionario y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Faña es investigado por una denuncia de agresión sexual contra una empleada, informó este martes el Ministerio Público, que abrió una investigación sobre lo acontecido.

A través de un comunicado, la coordinadora de la Unidad Violencia de la Rómulo Betancourt, magistrada Belkis Rodríguez, informó de que por el momento «se está en el proceso de levantamiento de información para corroborar la denuncia interpuesta por una supuesta empleada del IAD», de la que no ofreció el nombre.

De acuerdo con la denuncia que reseñan varios medios la víctima es la gerente financiera del IAD, María Isabel Flores.

La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) recomendó al Ministerio de Agricultura suspender «inmediatamente de sus funciones» a Faña hasta que concluyan las investigaciones en torno a una denuncia de agresión sexual en su contra.

«Queremos destacar que los hechos denunciados nunca fueron presentados ante la Digeig por la persona que se considera afectada, ni por la comisión de ética del Instituto Agrario Dominicano (IAD)», dijo el organismo a través de su cuenta de Twitter.

Según la querella, tras designarla en el cargo, Faña le hizo constantes llamadas a la mujer para reunirse fuera del horario laboral.

Flores accedió a reunirse con el funcionario el 4 de enero para coordinar unos trabajos, pero este, según la denuncia, la condujo a una cabaña, a la que la mujer se negó a entrar.

Posteriormente, la llevó a un restaurante en Bonao, donde «le dio a comer una comida y a beber una especie de vino» que presuntamente llevaba en su vehículo, lo que provocó que «perdiera el conocimiento y la fuerza», situación que aprovechó para agredirla sexualmente.

Tras lo sucedido, Leonardo Faña le escribió a Flores «pidiéndole perdón».

El Ministerio Público emitió una orden de alejamiento y protección a favor de la mujer.

Fuente: N Digital