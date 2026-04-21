Abogado de implicados en muerte de chofer en Santiago afirma hecho se originó por cobro de una deuda

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El abogado Carlos Villanueva, representante legal de dos de los implicados en la muerte de un chofer de camión recolector de desechos en la provincia Santiago, aseguró que el incidente que derivó en el homicidio habría tenido su origen en el cobro de una deuda y no en un conflicto vinculado a un incidente de tránsito.

El jurista explicó que sus defendidos, identificados como Kelvin Francisco Metz Cruz y Joanfry Joel Núñez, no son motoconchistas, como se ha señalado en versiones preliminares.

Sostiene que ambos laboran como cobradores para una empresa dedicada a otorgar préstamos informales.

Villanueva sostuvo que sus clientes fueron vinculados al caso luego de que una persona afirmara haberlos visto en las inmediaciones del parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde ocurrió el hecho en el que Deivy Carlos Abreu Quezada resultó herido con un arma blanca, falleciendo posteriormente.

«Han sido sometidos porque existe una investigación abierta, pero no hay pruebas concluyentes que los vinculen directamente con la agresión«, indicó el abogado.

Añadió que se encuentran a la espera de recibir el expediente acusatorio completo por parte del Ministerio Público para preparar los medios de defensa de sus clientes.

Acusación del MP

De acuerdo con la versión del Ministerio Público, la persecución y posterior agresión contra la víctima, el pasado viernes 17 de abril, se habría originado tras un incidente de tránsito ocurrido en un tramo de la avenida Circunvalación Sur.

Audiencia

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago fijó para el miércoles 22 de abril de 2026, en horas de la mañana, la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de los siete motoristas apresados por su vinculación con la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada.

Fuente: Diario Libre