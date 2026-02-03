Judiciales

Abogado dice corte variará la coerción impuesta a sobrino de Santiago Hazim en caso Senasa

Vidal Sepulveda Send an email Hace 52 minutos
14 Se lee en 2 minutos

El día de hoy, se conoce la apelación a la medida de coerción que implicados en el caso Senasa han presentado, en ese sentido, el abogado Carlos Balcácer, representante legal de Rafael Martínez Hazim, manifestó su confianza en que la Corte variará la medida impuesta a su defendido.

“Con ese panorama tan desolador, creo que la Corte va a asumir un rol determinante respecto a algunos de los imputados, por lo menos en lo que concierne a mi representado, el señor Rafael Martínez. Entiendo que la medida será variada, dada la debilidad del fallo”, indicó.

Destacó que el propio juez reconoció que el arraigo no estaba en discusión.

“La Corte ha cumplido con el ritualismo propio del proceso penal al fijar la audiencia tan pronto fueron despachados los recursos. Ahora bien, el déficit de la sentencia radica en que el juez trató como culpables a todos los imputados a quienes impuso medidas de coerción, incluyendo incluso la prisión domiciliaria”, expresó.

Balcácer criticó el enfoque del magistrado durante la decisión, señalando que utilizó argumentos ajenos al contexto jurídico del proceso.

“El juez llegó a tildarlos de traidores, de personas indignas, de arrepentimiento, y les leyó pasajes de León Tolstói; habló de música y de la Biblia. Esos no eran temas que debían ser abordados por un juez de la instrucción al momento de imponer medidas de coerción. Se trata de una sentencia muy deficitaria, que la Corte tiene plena facultad de modificar o revocar”, sostuvo.

El jurista consideró que la decisión carece de fundamentos sólidos en cuanto al peligro de fuga.
“La sentencia es muy débil, muy famélica diríamos en cuanto a sustentar cualquier peligro de fuga. Además, las estadísticas no ayudan al Ministerio Público. En materia de delitos de cuello blanco o de corrupción, no se encuentra un solo caso en el que alguien se haya sustraído del proceso, ni se haya obstruido la investigación, ni se haya reiterado actividad delictiva”, afirmó.

Fuente: PANORAMA

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 52 minutos
14 Se lee en 2 minutos

Otros Artículos

Colegio de Abogados llama a la unidad en el Día Internacional del Abogado

Hace 1 hora

Apresan a mujer acusada de difamar y extorsionar usuarios mediante página «SFM Chisme»

Hace 4 horas

Bloque de Asociaciones urge rescatar la institucionalidad del Colegio de Abogados

Hace 5 horas

Este martes continúa audiencia de apelación del caso SeNaSa por desfalco de más de RD$15 mil MM

Hace 5 horas
Botón volver arriba