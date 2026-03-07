Abogado Emilio López se desliga de la defensa de profesora acusada de agredir a menor en guardería de Alma Rosa

El abogado Emilio López informó que ya no continuará representando legalmente a la profesora señalada en un video que circula en redes sociales, en el que presuntamente se observa a la docente agredir físicamente a una menor de edad en una guardería del sector Alma Rosa I.

A través de un mensaje público, el jurista explicó que su participación en el caso se limitó únicamente a acompañar a la acusada para presentarla ante las autoridades correspondientes.

Según indicó, fue contactado por una persona cercana para ayudar a trasladar a la docente y ponerla a disposición de las instituciones competentes, entre ellas el Ministerio Público y representantes del Ministerio de Educación.

“Nos convocaron para llevarla frente al colegio y frente al Ministerio Público y ponerla a disposición de las autoridades”, explicó.

El abogado precisó que, a partir de este momento, la defensa legal de la maestra será asumida por otros profesionales del derecho.

“Quien les habla, Emilio López, ya no asume más el proceso. Desde ahora en adelante será asistida por otros abogados”, manifestó.

López también recordó que toda persona involucrada en un proceso judicial tiene derecho a recibir asistencia legal, independientemente de la gravedad del hecho que se le atribuya.

El caso ha generado amplia atención pública luego de que se difundieran imágenes que muestran el presunto maltrato contra la menor, lo que motivó la intervención de las autoridades para investigar lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

