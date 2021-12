Abogado niega que Fernando Rosa se haya autoliquidado en el Fonper

El abogado del exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, dijo que los allanamientos que realizó el ministerio público a la Cámara de Cuentas lo que buscan es desmeritar las auditorias que realizó el organismo en la pasada gestión.

José Miguel Minier, entiende que los señalamientos que hace el organismo auditor a Fernando Rosa, de quien dice usó el Fonper como un centro de activismo político, en nada va a alterar el proceso que se sigue en su contra. En ese sentido, calificó las actuales auditorías que realiza el organismo auditor como un sello gomígrafo del ministerio público.

“Esta Cámara de Cuentas, que todo el mundo la ha alabado, lo que ha demostrado es que es un sello gomígrafo del ministerio público, por la sencilla razón de que lo que han hecho no son auditorías, sino un informe especial, violando todo el procedimiento”, indicó Minier.

Negó que Fernando Rosa se haya autoliquidado con unos 10 millones de pesos, como indica la auditoría.

“Ellos dicen en ese informe que Fernando Rosa se autoliquidó, y eso es falso de toda falsedad, por una sencilla razón, Fernando Rosa cuando entrega le notifica al Fonper que lo liquide y no lo liquida, le notifica al Ministerio de Administración Pública para que lo liquide y le notifica a Hacienda y este gobierno en noviembre del año pasado es que lo liquida, y ellos dicen en ese informe que él se autoliquidó, siendo una falsedad”, indicó el abogado de Rosa al hablar en el programa radial El Imperio de la Tarde, que conduce Héctor Herrera Cabral, Miguel Tavárez, Avelino García y Jaime Rincón, por la emisora Súper 7.

Negociaciones con el MP

Sobre si su cliente ha recibido oferta para llegar a un acuerdo con el ministerio público dijo que en varias ocasiones le han planteado esa posibilidad.

“El cliente mío el ministerio público ha pedido, me lo ha pedido a mí y se lo ha pedido a él por separado, que empiece a delatar, que empiece a hablar mentira, y lo único que él le dijo: yo no puedo hablar mentira para yo buscar mi libertad, si esa es la manera en que yo voy a buscar mi libertad yo me voy a quedar hasta que un juez decida”, indicó.

Dijo que los que han aceptado acuerdos con el MP creían que no iban a presentar acusación formal en su contra, y lo que han hecho es decirle que en el juicio es que pedirán el descargo a su favor, pero después que declaren en el juicio.

“Todos esos que están delatando se quedan presos ahí, porque los están engañando a todos, porque ellos están haciendo expediente en base a esas delaciones”, sostuvo.

Entiende que con esa decisión del MP acordar con los imputados tener que delatar para no dictarle prisión preventiva está mandando un mal mensaje, de que para no caer preso hay que mentir, lo que a su entender le está causando un daño al sistema de justicia.

