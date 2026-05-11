Abogado Salcedo dice reclamos de jueces son legítimos, aunque paro erosionaría confianza de la población en el Poder Judicial

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A propósito del paro judicial convocado por un grupo de jueces para el 21 de mayo, el abogado Carlos Salcedos dijo que las reivindicaciones de los magistrados orientadas a procurar mejores condiciones para ejercicio de esa función, son legítimas y necesarias dentro de un Estado constitucional de derecho.

Salcedo indicó que no puede existir una justicia independiente si no hay garantías institucionales adecuadas para quienes tienen la responsabilidad de administrarla, que en este caso son los jueces y juezas del Poder Judicial.

Sin embargo, el jurista señaló que la judicatura debe ser cuidadosa en no contribuir a una mayor erosión de la confianza ciudadana en la justicia dominicana, lo que pasaría con este paro anunciado para la próxima semana.

“La paralización de labores jurisdiccionales afecta inevitablemente esa percepción y compromete la continuidad de un servicio esencial para el Estado y la sociedad”, expresó el abogado en un escrito.

Para Salcedo existen otros mecanismos legítimos, eficaces e institucionales menos lesivos para canalizar reclamos y reivindicaciones, preservando siempre la confianza pública y la credibilidad, que son el principal patrimonio de ese poder del Estado.

El abogado Salcedo también expresó preocupación que los convocantes al paro, pautado para el 21 de amyo, no se identifiquen pública mente.

“La responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas son principios inherentes a la función jurisdiccional. La judicatura no puede reclamar legitimidad desde el anonimato”, añadió.

Por último, Carlos Salcedo manifestó que el fortalecimiento del Poder Judicial exige equilibrio entre derechos, institucionalidad y responsabilidad republicana.

Fuente: N Digital