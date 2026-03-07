Abogados de José Ramón Peraltan reiteran que el MP no tiene pruebas de corrupción contra su defendido

La defensa del ex ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó hoy que la acusación presentada por el Ministerio Público «es un cuento por carecer de pruebas», luego de escuchar la réplica del órgano acusador durante la audiencia celebrada este viernes ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Los abogados señalaron que, durante su intervención, el Ministerio Público se limitó a repetir la acusación presentada al inicio del proceso, sin presentar nuevas evidencias ni responder a ninguno de los argumentos expuestos por la defensa técnica.

La defensa insistió, a través de una nota, en que se ha producido un grave vicio procesal, al intentar sustentar la acusación en un interrogatorio realizado a un imputado que ya había sido cuestionado previamente en los años 2021 y 2022, y que, según recordaron, debería considerarse inadmisible dentro del proceso por incumplimiento al Código Procesal Penal.

En ese sentido, indicaron que resulta irregular que el órgano acusador pretenda nuevamente utilizar ese interrogatorio como base de su narrativa acusatoria.

Asimismo, los abogados señalaron que el Ministerio Público ha reiterado señalamientos sobre supuestos fondos vinculados a campañas políticas, pero no ha presentado pruebas que demuestren que dichos recursos hayan sido obtenidos o manejados de forma irregular.

Peralta y los exministros de Obras Públicas Gonzalo Castillo y de Hacienda Donald Guerrero son acusados por el Ministerio Público de encabezar una supuesta red de corrupción que manejó más de 19,000 millones de pesos durante el Gobierno del expresidente Danilo Medina.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO